Sánchez traslada su "apoyo" y "solidaridad" a las familias de las víctimas del funicular descarrilado en Lisboa

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su "apoyo" y "solidaridad" a las familias de las víctimas del accidente del funicular del Elevador de la Gloria, en Lisboa, después de que este haya descarrilado ocasionando la muerte de al menos 15 personas y casi una veintena de heridos, dos de ellos españoles.

"Consternado por el terrible accidente del funicular de Glória en Lisboa. Todo nuestro cariño y solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo portugués en este difícil momento. Y nuestros deseos de pronta recuperación a las personas heridas", ha trasladado este miércoles el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado ante el accidente ocurrido esta tarde en la capital portuguesa, minutos después de las 18.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española), originado por un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos.

Según han confirmado fuentes de Exteriores, dos ciudadanos españoles han resultado heridos. El Consulado de España en la capital portuguesa sigue en contacto con las autoridades del país. Al menos 15 personas han muerto y 18 más han resultado heridas, cinco de ellas en estado grave.

Además, un portavoz del Instituto Nacional de Emergencia Médica ha dicho en declaraciones a los medios desde el lugar de los hechos que hay trece personas en estado leve, incluido un menor de edad, y una mujer surcoreana.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también ha trasladado el pésame a las familias de las víctimas, aludiendo a su homólogo portugués, Paulo Rangel. "Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente del funicular de Lisboa. Mi más sincera solidaridad con el pueblo portugués en estos momentos difíciles. España está de tu lado", ha señalado en la red social 'X'.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mandado "toda la fortaleza" a los afectados. "Un golpe duro para nuestros hermanos portugueses, a los que mando todo nuestro cariño y solidaridad", ha declarado también en su perfil de 'X'.