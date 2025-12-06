Sánchez se ve con apoyos para sacar iniciativas en el Congreso y reitera que seguirá hasta 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su intención de agotar la legislatura y convocar las próximas elecciones generales en el año 2027 y considera que cuenta con apoyos para sacar algunas iniciativas en el Congreso de los Diputados.

Pese a la ruptura anunciada por Junts, que aseguró que no negociará más con el Gobierno por incumplir los acuerdos firmados en 2023, y a pesar de que sus votos son imprescindibles para sacar adelante cualquier votación, Sánchez considera que tendrá apoyo para ganar votaciones.

No obstante asegura que en este momento no hay contactos entre los socialistas y los de Carles Puigdemont y pide "paciencia", pero reitera su propósito de completar los cuatro años de legislatura para poder culminar la ejecución de los fondos europeos y consolidar la normalización en Cataluña.

Sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), tanto Sánchez como Montero se mantienen firmes en su decisión de presentarlos, aunque los pierdan, y seguirá buscando apoyos para aprobarlos.

También se ha referido a Junts la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien da por hecho que las relaciones con los de Puigdemont sólo podrán recomponerse, en su caso, si se produce su vuelta a España. La sentencia del Tribunal Constitucional que esperan dé vía libre a su regreso se espera para la próxima primavera, por lo que Montero no espera cambios en Junts durante los primeros meses de 2026.

Eso sí, ya avanza que si Puigdemont vuelve y el partido decide reconciliarse con el Gobierno de coalición, podrán volver a presentar los Presupuestos, aunque se hubieran rechazado antes, para volver a probar suerte y ver si pueden salir adelante.

Respecto al resto de socios de investidura, Sánchez considera que hay una amplia mayoría de grupos que quieren agotar la legislatura al igual que él.

SATISFECHO CON TODOS SUS MINISTROS

Por otro lado, ante los previsibles cambios de ministros en su Gobierno ante las sucesivas elecciones autonómicas, Sánchez asegura que está satisfecho con el trabajo realizado por todos sus ministros y solo acometerá cambios puntuales en el momento oportuno.

El presidente se verá obligado a sustituir a media docena de ministros que también son candidatos autonómicos del PSOE: En 2026 saldrá del Gobierno la vicepresidenta primera María Jesús Montero por los comicios en Andalucía y previsiblemente Pilar Alegría ante el probable adelanto electoral en Aragón.

En la misma situación están Diana Morant en la Comunidad Valenciana, Óscar López en Madrid y Ángel Víctor Torres en Canarias, aunque pueden continuar en el Gobierno hasta 2027 si no hay anticipo en estas regiones.

Dos años y medio después de las elecciones generales del 23J , Pedro Sánchez hace un balance de una legislatura muy complicada en la que sin embargo ha ganado todas las batallas importantes, defiende, y ha conseguido lograr avances y aportar estabilidad al país.