Sánchez ve "favorable" la evolución de los incendios en Ávila y Madrid pero pide "cautela" ante la nueva ola de calor

1107601.1.260.149.20260729115041 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) por los incendios forestales de Madrid, a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este miércoles que la evolución de los incendios en las provincias de Ávila y Madrid "continúa siendo favorable" aunque ha pedido "máxima precacuión" ante la llegada de una nueva ola de calor.

Desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero (Madrid) ha señalado que en este momento los trabajos están centrados en tareas de contención de los fuegos y de refresco de zonas para que no se aviven focos que ya están estabilizados.

"Las próximas 12 horas van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil y eso es ahora mismo la principal prioridad", ha indicado en una comparecencia junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y el mando operativo de la UME, el general Francisco Javier Marcos.

"Estamos ya en una nueva ola de calor, eso significa que va a haber altas temperaturas, menos humedad y veremos cuál es la evolución de las rachas de viento" que pueden "agravar la situación", ha indicado. Por tanto ha pedido extremar la precaución "un poco más".

PIDE "PACIENCIA" Y ESPERA MÁS REALOJOS

Sánchez ha celebrado que en las últimas horas se han producido realojos y desconfinamientos de las zonas afectadas del centro de la península y ha pedido a los vecinos que todavía permanecen fuera de sus hogares que tengan "paciencia" y confíen en las instituciones.

En ese sentido ha subrayado que la prioridad es "su seguridad" y el objetivo es "salvar vidas" para que cuando se produzca el realojo sea "con las máximas garantías".

El jefe del Ejecutivo ha alertado de que están apareciendo "algunos conatos de desinformación" respecto a los motivos de que los vecinos no puedan volver a sus hogares. Aunque dice que entiende "la ansiedad y la angustia" y la necesidad de volver a sus casas, ha pedido a los afectados "comprensión" y que se informen por canales oficiales y por medios de comunicación "contrastados".

Así, ha asegurado que las decisiones políticas que se toman están "avaladas por la ciencia y los expertos" y espera que en las "próximas horas" se ordenen más realojos "principalmente en Ávila, pero no solo".

Además, ha vuelto a pedir un pacto de Estado ante la emergencia climática, rechazado por la oposición, para acometer la recuperación de los montes y la reconstrucción de las poblaciones afectadas. "No me cansaré de reiterarlo", ha apuntado.

A su juicio se debe incorporar esta "variable clave" de la emergencia climática porque el impacto de los incendios aumenta por las bajas temperaturas y la baja humedad.

EMERGENCIA NACIONAL

Por otro lado, Sánchez ha recordado que es la primera vez que se declara el nivel tres de emergencia nacional por incendios forestales --que se mantiene en Ávila y Madrid, mientras Toledo ya ha bajado a nivel dos--.

El nivel tres de emergencia deja el mando en manos del Gobierno Central y Sánchez considera que la experiencia de colaboración ha sido "muy positiva" y la respuesta ha sido "eficiente". "Gracias al espíritu de equipo de todas las administraciones, sabiendo que nuestro único enemigo es el fuego y nuestra principal prioridad salvar vidas y núcleos poblacionales", ha añadido.