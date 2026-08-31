Sánchez ve "razones suficientes" para que el Rey visite Ceuta y Melilla y asegura que "esa visita se hará"

Archivo - El Rey Felipe VI (i) durante un despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el Palacio Real de la Almudaina, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que hay "argumentos y razones suficientes" para que el Rey Felipe VI visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014, y ha asegurado que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello.

"Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla", ha sostenido en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. "Eso es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer", ha añadido.

Preguntado sobre cuándo se producirá esa visita, se ha limitado a indicar que "cuando se den las condiciones para ello". Con todo, ha remarcado que "la visita se hará" pero ahora es necesario que el Gobierno y la Casa Real trabajen para coordinarla.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))