Sánchez viajará el próximo lunes Argelia para terminar de dejar atrás la crisis diplomática por el Sáhara

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita oficial a Argelia en noviembre de 2020 - Pool - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará el próximo lunes a Argelia en visita oficial, la primera desde el desencuentro con el país magrebí como consecuencia de su respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en 2022, escenificando así la nueva etapa en la relación.

Por el momento, Moncloa no ha dado más detalles sobre el contenido de la visita, si bien cabe esperar que se produzca un encuentro con el presidente argelino, Abdemayid Tebune, y que sirva para preparar la Reunión de Alto Nivel (RAN) que debería celebrarse antes de final de año en España.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajó a Argel el pasado mes de marzo para reunirse con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, y también fue recibido por Tebune. Aquella visita, dijo entonces el jefe de la diplomacia, supuso "el arranque de un nuevo estadio, de una nueva etapa" en la "excelente y extraordinaria relación bilateral".

Asimismo, Albares anunció entonces que el presidente argelino había trasladado que el Tratado de Amistad, que ordenó suspender en junio de 2022 tras constatar que España no iba a dar marcha atrás en su respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, estaba ahora plenamente vigente.

Argelia optó por retirar a su embajador en España en respuesta a la carta que envió Sánchez al rey Mohamed VI en marzo de 2022 respaldando el plan de autonomía como "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto, además de restringir los intercambios comerciales, si bien el suministro de gas no se vio interrumpido en ningún momento.

Finalmente, se produjo un deshielo paulatino que arrancó con el envío de un nuevo embajador a Madrid en diciembre de 2023 y el fin de las restricciones al comercio en noviembre de 2024, tras el cual se fueron sucediendo gestos y buenas palabras por ambas partes con vistas a dejar atrás la crisis diplomática.

ARGELIA SE MANTIENE COMO EL PRINCIPAL SUMINISTRADOS DE GAS NATURAL

Desde entonces, el comercio bilateral se ha recuperado y Argelia se mantiene como el principal suministrador de gas natural en lo que va de año, con el 33,9% en el primer semestre, por delante de Estados Unidos.

Otro de los elementos claves en la relación bilateral es el de la inmigración, ya que Argelia es país de origen de algunas de las pateras que llegan a las cosas españolas, en particular a Baleares.

En este sentido, según los últimos datos del Ministerio del Interior, las llegadas a Baleares han caído en lo que va de año un 12,7%, situándose en 2.631 a fecha del 30 de junio frente a las 3.015 del mismo periodo en 2025.

Este no será el primer viaje de Sánchez a Argelia, donde ya estuvo en octubre de 2020, en plena pandemia. Entonces, el presidente del Gobierno mantuvo sendos encuentros con Tebune y con el entonces primer ministro, Abdelaziz Djerad.