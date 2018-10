Santamaría recalca que ha "dado la cara" en las responsabilidades que ha tenido y quiere un PP "de abajo a arriba"

Publicado 22/06/2018 10:57:17 CET

Deja decisión de debatir con los otros candidatos en manos de la comisión organizadora del congreso del partido

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado este viernes que ha "dado la cara" en todas las responsabilidades que ha ocupado desde el año 2004 y ha precisado que cuando llegó en 2011 al Ejecutivo procuró dar la cara "por España, por la recuperación económica y por el bienestar". Además, ha subrayado que quiere hacer un Partido Popular "de abajo a arriba".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Sáenz de Santamaría ha pedido a los afiliados que se inscriban en las sedes del PP -el plazo para hacerlo termina el lunes 25 de junio-- para poder votar al candidato a presidir la formación. Y ha insistido en que ella quiere "abrir el partido de verdad y que las opiniones, no solo los votos, fluyan de abajo a arriba", de forma que sus ideas y propuestas se puedan "elevar a lo que se llama 'el aparato' de Génova" esas decisiones.

"Aquí hay que trabajarse al afiliado, que es el protagonista del partido", ha resaltado, para subrayar que tiene que serlo en todo momento, no solo ahora que hay que votar para elegir al presidente de la formación. Así, ha reiterado que si ella gana el cónclave, el debate de las ideas "va a ser de abajo a arriba". "Génova es partido pero no solo, el partido es cualquier sitio donde esté un militante", ha manifestado.

SU TRAYECTORIA

Al ser preguntada si de da por aludida cuando la exministra María Dolores de Cospedal dice que a ella le han partido la cara por el partido y no se esconde, Santamaría ha afirmado que en el PP a cada uno se le ha dado unas responsabilidades y ha recordado que ella entre 2004 y 2008 estuvo "currando con los alcaldes y presidentes autonómicos" porque llevaba esas políticas y "daba allí la cara por ellos".

Después, ha recordado que fue portavoz del Grupo Popular en el Congreso y ha descrito ese periodo como una de las "etapas más apasionantes" de su vida. En 20011, ha proseguido, cuando el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta, pasó a formar parte del Gobierno de Mariano Rajoy como vicepresidenta.

"Yo no he estado en el aparato de Génova desde el 2011 y ahí he procurado dar la cara por lo que era la responsabilidad en la que me colocó mi partido y su presidente, vicepresidenta del Gobierno. La cara por España, la cara por la recuperación económica, la cara por el bienestar", ha enfatizado, para añadir que todos los candidatos que se presentan al congreso de julio que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy dan "la cara por las ideas del PP".

NO ENTRAR EN UNA "GUERRA DE AVALES"

Sáenz de Santamaría ha rehusado responder cuántos avales entregó el pasado miércoles en la sede del PP al presentar su candidatura para presidir el PP porque, según ha dicho, no quiere entrar en "una guerra de avales" y ha señalado que sus compañeros que ya han pasado por este tipo de procesos en congresos regionales y provinciales le dijeron que era la "cosa más absurda" porque basta con 100 firmas.

En cuanto a los debates entre candidatos, ha señalado que esa decisión depende de la comisión organizadora del congreso extraordinario de julio que preside Luis de Grandes. "Para eso soy una militante muy disciplinada", ha dicho, para señalar que es ese órgano el que tiene que decidir "en libertad" sin que los candidatos puedan "condicionar" su decisión.

Sáenz de Santamaría ha apostado por hablar con sus rivales en este congreso "antes, durante y después" porque "lo más importante" es que el día 21 de julio, cuando acabe el congreso, el PP esté "unido y fortalecido" para ganar las próximas elecciones autonómicas, municipales y las generales. "La señora Cospedal y yo hemos hablado y da la casualidad de que en la candidatura de una y otra hay gente que hemos sido compañeros, que hemos trabajado juntos y que somos amigos. Y lo vamos a seguir siendo", ha apostillado.

Tras la renuncia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo a competir por la sucesión, ha expresado su respeto a esa decisión y ha añadido que a él le gusta "mucho la política" como a ella, por lo que no es una decisión "fácil". Además, ha destacado que en las encuestas aparecían Feijóo y ella como mejores candidatos del PP para ganar las generales. "He hablado con él, hablaré con él y seguiré hablando con él y con mis compañeros del partido en Galicia, que son un ejemplo de cómo ganas las elecciones y hacer las cosas bien", ha aseverado.

Preguntada por los consejos de Rajoy, Sáenz de Santamaría ha señalado que informó al expresidente del Gobierno que iba a presentarse como candidata y ha añadido que entonces le dio el mismo consejo que había expuesto en público: "hacer un buen congreso y que el partido saliera unido y fortalecido". Y ante los comicios de 2019, ha subrayado que ella no va a hacer nada en este tiempo que "debilite" al PP y que el debate tiene que ser "en positivo" porque si ganan las autonómicas y municipales después podrán ganar las generales.