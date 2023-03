Santiago (IU) no ve justificada la posible ausencia de Podemos al lanzamiento de Díaz porque apenas tienen diferencias

El portavoz adjunto de UP, Enrique Santiago, atiende a medios durante una sesión plenaria, a 14 de marzo de 2023, en Madrid (España).

Asegura que hay un compromiso de primarias abiertas de Sumar y que el matiz fundamental para este partido es que el pacto sea bilateral



El dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha afirmado que "no existen grandes diferencias" entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y Podemos que justifiquen la posible ausencia de los morados al acto de lanzamiento oficial de su candidatura, dado que la cuestión principal ahora sobre la mesa es si el pacto debe ser bilateral con ellos o multilateral con el resto de fuerzas implicadas.

Por tanto, ha pedido que todos los partidos estén en ese evento porque "no ve ningún motivo" para que Podemos no participe, máxime cuando Sumar les ha planteado un compromiso de primarias abiertas y, además, quedan mucho tiempo hasta la convocatoria de elecciones para poner en común los pocos aspectos que puedan generar incertidumbre a esta formación.

Podemos ha reafirmado este lunes que su condición para acudir al lanzamiento de la candidatura de Díaz es que acepte por escrito su planteamiento sencillo de que habrá primarias abiertas para elegir a los candidatos, y su premisa de que ese pacto sea bilateral porque Díaz ya alcanzará acuerdos con el resto de fuerzas.

Desde Sumar han respondido con dos planteamientos de primarias abiertas, pero sujeto a un consenso con el resto de formaciones para llevar a buen puerto una candidatura amplia que ensanche el actual espacio de Unidas Podemos.

En declaraciones a los medios en el Congreso antes de participar en la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha argumentado que Sumar es un proceso que está levantando una "gran ilusión" y "no es concebible" que haya fuerzas políticas del espacio de Unidas Podemos o del espacio de la izquierda que no formen parte de él.

"NO LE CABE EN LA CABEZA" QUE PODEMOS NO ESTÉ EN SUMAR

"A mí no me cabe en la cabeza y creo que eso francamente no va a ocurrir", ha desgranado Santiago al destacar que existe un "amplio acuerdo" sobre el "mecanismos de participación de la ciudadanía" en el proyecto de Sumar, incluyendo primarias "abiertas a toda la sociedad".

Por tanto, el también portavoz adjunto del grupo confederal en el Congreso ha proclamado que el despliegue de las primarias abiertas "no es el desencuentro" y que se ha trabajado todo el fin de semana para intentar conseguir un consenso con la formación morada, labor que van a proseguir para "aclarar cualquier equívoco" que tengan.

HAY TIEMPO PARA TRATAR TODAS LA INQUIETUDES CON SOSIEGO

Santiago también ha querido hacer un llamamiento a la calma porque queda "mucho tiempo" para que se celebren las elecciones generales, aproximadamente nueve meses, y en consecuencia hay tiempo para "sentarse tranquilamente a hablar" sobre cualquier propuesta o "inquietud" que plantee una fuerza política.

Y es que ha dicho que el acto del 2 de abril, donde se espera que Díaz haga oficial el lanzamiento de su candidatura, es un "importante paso" para Sumar y el proceso de reconfiguración de la izquierda, pero "no es el último ni mucho menos".

Así, ha indicado que el próximo domingo se visualizará que Díaz, como se pudo comprobar la semana pasada en su respuesta a la moción de censura de Vox, es una "candidata con serias posibilidades" de llegar a la Presidencia del Gobierno.

Sin embargo, el diputado de IU ha ahondado que él personalmente no ve "mucha diferencia" entre las propuestas de primarias que hace Díaz y las que viene abogando Unidas Podemos desde hace años, porque precisamente las primarias se vinculan con la voluntad de llegar al máximo posible a la sociedad, lo que permitió al espacio confederal llegar al Gobierno de coalición, y no quedarse "arrinconados en un rincón del espectro político".

De todas, confía en que finalmente Podemos esté presente en ese acto porque en Sumar "todo el mundo podrá participar", con sus "especifidades" y "matices" que quieran aportar al movimiento.

Finalmente, ha insistido en que el matiz de si el acuerdo debe ser bilateral con Podemos o un pacto multilateral con el resto de formaciones "no hace viable que el próximo día 2 de abril no estén todas las fuerzas políticas", sobre todo para seguir generando ilusión.