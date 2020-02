Savater y Rosa Díez convocarán una manifestación en Madrid contra las cesiones de Sánchez al nacionalismo

Lanzan la plataforma cívica Unión 78 para "defender la democracia, las instituciones y la Constitución"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El filósofo y escritor Fernando Savater y la exportavoz de Unión Progreso y Democracia Rosa Díez han presentado este miércoles la plataforma Unión 78, que busca "defender la democracia, las instituciones y la Constitución de 1978" y oponerse a las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos nacionalistas. Con ese fin, prevén celebrar una primera manifestación en Madrid antes de Semana Santa.

En el acto de presentación de la plataforma en Madrid han participado, además de Savater y Díez, el exdiputado del PSOE Jesús Cuadrado, los exdiputados del PP en el Parlamento vasco María San Gil --expresidenta del PP vasco-- y Carlos Urquijo, que fue delegado del Gobierno en Euskadi cuando Mariano Rajoy era presidente, y David Mejía, de la sociedad civil.

Según ha explicado Rosa Díez, Unión 78 es una "iniciativa cívica ciudadana" y "una plataforma de activismo político no institucional, sin pretensiones electorales ni a corto ni a largo plazo", que nace como un instrumento para "defender la ciudadanía, también en la calle".

La exlíder de UPyD ha comparado esta iniciativa con Basta Ya, la plataforma fundada en el País Vasco en el año 2000 para "defender la democracia y las instituciones democráticas", y ha indicado que en este momento era necesario algo similar.

En el manifiesto, publicado en la web www.union78.es, se explica que la nueva plataforma "solo intervendrá en demostraciones públicas y puntuales sobre aquellas políticas gubernamentales que lo exijan" y únicamente existirá con ese fin, no como organización burocrática.

EN CONTRA DE LA MESA DE DIÁLOGO SOBRE CATALUÑA

Concretamente, Savater ha dicho que no se puede permitir que España pase de ser "una nación cívica a una nación étnica" y que el país se convierta en "una caja vacía en la cual hay metidas diversas nacionalidades y territorios".

En este sentido, ha rechazado que en la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el Gobierno central y la Generalitat, que se reúne por primera vez este miércoles, se pueda discutir sobre la autodeterminación de esta comunidad autónoma, como pretenden los políticos independentistas. Según el filósofo vasco, el "derecho a decidir" corresponde a todos los españoles, no solo a una parte.

Los políticos --en este caso, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos-- "no pueden hacer concesiones con lo que no es suyo", y "no podemos consentir que otros, en nuestro nombre, nos quiten pedacitos de ciudadanía para dárselos a otros muy voraces", ha subrayado, cuestionando que los miembros de esa mesa de diálogo decidan ellos solos sobre el futuro de Cataluña.

Asimismo, a la plataforma le preocupan cuestiones como la educación pública en Cataluña, "pervertida" por las ideas nacionalistas, que el Gobierno trate como interlocutores válidos a "personas condenadas por los tribunales", como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o que se pueda repetir el proceso soberanista del otoño de 2017 en Cataluña.

También censuran la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco tras el pacto entre el Gobierno central y el PNV. Díez ha señalado que distintos gobiernos de España han interpretado que la transferencia de los fondos supondría quebrar la caja única de la Seguridad Social y atentar "contra la solidaridad y la igualdad entre españoles". "Es inconstitucional y por eso no se ha producido antes", ha concluido.

NO BUSCAN SUPLANTAR A LOS PARTIDOS

Según Savater, el peligro actual es que "la unidad se puede disolver y eso es muy difícil de reparar" después. Por ello, Unión 78 busca que "la gente preocupada por esto se mueva", y esperan poder celebrar una primera concentración o manifestación en Madrid antes de Semana Santa. "Estamos decididos a hacer una acción cívica visible, con un alcance lo mayor posible", ha declarado.

Sin embargo, Díez ha aclarado que no pretenden suplantar a los partidos políticos y que tampoco se dirigirán a ellos o a las instituciones públicas. El planteamiento de la plataforma es dirigirse directamente a los ciudadanos y animarlos a movilizarse para "reivindicar y defender sus derechos".

María San Gil considera que "hay una gran parte de la sociedad española enormemente preocupada y alarmada" ante el Ejecutivo de Sánchez y su actuación ante las fuerzas nacionalistas e independentistas. Frente a eso, cree que Unión 78 puede ser un cauce para que esas personas puedan expresar su descontento y "dar la voz de alarma".

SOCIALISTAS PREOCUPADOS POR LAS POLÍTICAS DE SÁNCHEZ

Por su parte, Cuadrado ha dicho no sentirse representado por el PSOE actual y por la política territorial del Gobierno. "No hay agenda socialdemócrata en España que resista una situación como la de hoy con la mesa de Cataluña", ha manifestado el exdiputado socialista, advirtiendo de que en ese foro hay ministros --de Unidas Podemos-- "partidarios de la autodeterminación".

A su modo de ver, son muchos los socialistas que comparten su preocupación por que Sánchez "pueda estar poniendo en peligro la convivencia constitucional", y a ellos les ha animado a olvidarse de su "lealtad mal entendida al PSOE" y a alzar la voz. Además, ha resaltado que, en lo referente a Cataluña, el presidente está haciendo "justamente lo contrario" de lo que prometió en la campaña electoral.

Por último, David Mejía, investigador y profesor en la Universidad de Columbia, ha lamentado que ciertos barones territoriales del PSOE todavía no hayan dado "un puñetazo en la mesa" ante actuaciones del Gobierno que, a su juicio, no respetan el espíritu de la Constitución.

Igualmente, ha hecho hincapié en la importancia de apoyar en toda España a los vascos y los catalanes que ven cómo sus respectivos Ejecutivos autonómicos, liderados por partidos nacionalistas, "gobiernan contra ellos".

FIRMANTES DEL MANIFIESTO

Entre las personas que se han adherido a Unión 78, figuran abogados como Rubén Múgica, Javier Cremades, Ramón de Veciana y Manuel Zunon y Manuel Miró, escritores como Andrés Trapiello, Félix de Azúa y Félix Ovejero y empresarios como Juan Félix Huarte y Antonio Cánovas del Castillo.

También han firmado el manifiesto figuras del cine y el teatro como Albert Boadella, José Luis Garci o Iñaki Arteta, profesores como Elvira Roca, Roberto Blanco Valdés, Manu Montero y Miriam Moreno y estudiantes como Julia Moreno (S'ha Acabat) o David Chamorro (Universidad del País Vasco).