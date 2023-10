Sémper alerta del riesgo de "catalanización y polarización" de la sociedad: "Los independentistas nos quieren dividir"

Critica que Zapatero vea la amnistía como paso para solucionar el conflicto cuando no fue un conflicto sino "asaltar el ordenamiento"



MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta de la formación, Borja Sémper, ha alertado este lunes del riesgo de "catalanización y polarización" de la sociedad española y ha afirmado que los independentistas lejos de aspirar a encontrar puntos de encuentro, lo que quieren es "dividir".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por las declaraciones que ha pronunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, --en el desayuno informativo con la presidenta de Baleares, Marga Prohens, que ha organizado Europa Press-- avisando que el nacionalismo lleva a "un horizonte similar al de los Balcanes" o la "Edad Media". Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha defendido el "autonomismo cordial", en un momento en que los independentistas y el candidato socialista, Pedro Sánchez, "intentan socavar la auténtica diversidad de España y de los españoles".

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del PP, Sémper ha confesado que no había escuchado al presidente de su partido, pero ha lanzado su propia reflexión sobre la situación actual de la política española.

"Yo estoy muy preocupado y se lo tengo que confesar, por la catalanización de la política española, por la división de la sociedad española. Creo que hay un riesgo y que tenemos un riesgo serio de que la polarización política contamine a la sociedad española", ha manifestado, para añadir que algunos están "encantados con dividir a la sociedad" sin que haya puntos de encuentro.

Así, ha indicado que España vive un momento político en el que "ya no importa qué se dice, sino que es mucho más relevante quién lo dice" y eso lleva "a un escenario de ruptura política preocupante con serios riesgos de contaminar a la sociedad". A su entender, hay que impedir que la sociedad "se rompa" y que las opiniones manifestadas libremente sean respondidas con "insultos" o "descalificaciones".

En este punto, ha recalcado que todos los que se dedican a la política deberían trabajar para no "dividir" a la sociedad y "no generar más conflictos que los que ya tiene" porque se trata de que la política "sea edificante", que "las instituciones respondan al mandato constitucional que tienen" y que los intereses de los independentistas "no prevalezan sobre los intereses del conjunto de los españoles". "Se trata de volver a recuperar para España la buena política y no la que depende de siete votos", ha aseverado.

Dicho esto, Sémper ha aludido a lo que ocurrió en 2017 y ha criticado que ahora haya una "autoamnistía" sobre la mesa porque Pedro Sánchez "la necesita para seguir en el poder" cuando hace unos meses para el presidente del Gobierno y el PSOE la amnistía era "inconstitucional". "Es una vergüenza que estemos en estos términos", ha lamentado.

¿HUBO REUNIÓN ENTRE PONS Y TURULL?

Al ser preguntado si no hay algo incoherente entre las palabras de Feijóo alertando de que los nacionalistas quieren llevar a un "horizonte similar al de los Balcanes" y las del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, asegurando que Junts es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda, Sémper se ha mostrado convencido de que los indepedentistas no buscan puntos de encuentro sino "dividir".

"Creo que los independentistas quieren dividirnos. Nos quieren dividir. Y creo que cuanto más lío político hay, mejor para ellos. Y creo que los independentistas consideran que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Creo que los independentistas creen que hay vascos puros y vascos impuros; los políticos puros son quienes son independentistas, y los impuros somos quienes no lo somos. Lo mismo sucede en Cataluña", ha relatado.

En este punto, ha cargado contra los postulados de los nacionalismos e independentismos porque "defienden la pureza", "combaten la complejidad" de las sociedades y "reniegan de la pluralidad". "Y nuestra sociedad, igual que otras de nuestro entorno, al ser sociedades modernas, son complejas y necesitan de políticas sensatas que nos unan o que busquen los puntos de encuentro", ha dicho, para añadir que ahí se enmarcan las palabras de Feijóo en el desayuno de Europa Press.

Preguntado después si el PP puede desmentir de manera tajante que González Pons haya mantenido una reunión con el exconseller de Junts Jordi Turull como ha publicado algún medio de comunicación, Sémper ha dicho desconocerlo y se ha remitido a la respuesta que ya dio el partido en su día.

CRÍTICAS A ZAPATERO POR SUS PALABRAS

Asimismo, Sémper ha recriminado al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero que diga que la amnistía sería un paso para solucionar la situación que se vive en Cataluña, cuando lo que

hubo fue un grupo de políticos que intentaron asaltar el ordenamiento constitucional.

En este sentido, ha censurado que Zapatero se declare a favor de la amnistía para "solucionar un conflicto". "¿Pero qué conflicto, ni qué conflicto? Vamos a ver, lo que sucedió en Cataluña es que políticos, la institucionalidad en Cataluña, decidió saltarse el ordenamiento jurídico para impulsar una independencia", ha enfatizado, para añadir que "se pasaron por el arco del triunfo la legalidad constitucional española" y "dieron la espalda a más de la mitad de catalanes".

"Rompieron, de una manera absolutamente premeditada, la convivencia en Cataluña. Utilizaron recursos públicos, el dinero de todos", ha manifestado, para subrayar que eso "no es un conflicto" sino "asaltar el ordenamiento constitucional".

Sémper ha destacado que el PP y el PSOE estuvieron juntos en la respuesta institucional, legal y cívica a ese asalto, y ha achacado el cambio de postura de Sánchez y los socialistas a que necesitan los votos del independentismo para seguir en Moncloa. "De ahí que la censura ética y política deba ser contundente", ha resaltado.