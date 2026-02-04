Sémper, en el Día contra el Cáncer: "Me quiero acordar de los oncólogos y de quienes nos acompañan en el duro proceso"

Archivo - El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en el Hotel NH Collection Palacio de Aranjuez, a 1 de septiembre de 2025, en Aranjuez, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha asegurado este miércoles, en el Día Mundial contra el Cáncer, que la investigación y el diagnóstico precoz salvan vidas. Además, ha saludado la labor de los oncólogos y de quienes les acompañan en este "duro proceso", como los familiares.

Sémper desveló públicamente el pasado 14 de julio que padecía un tumor cancerígeno, pero subrayó entonces que había sido detectado en un estadio primigenio y, por lo tanto, la "expectativa médica es de curación".

El propio Sémper afirmó en redes sociales el 8 de diciembre que había terminado con la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento y que recuperaba el ánimo y las fuerzas para afrontar lo que queda por delante.

El pasado 8 de enero asistió a la primera reunión del comité de dirección del partido de este 2026 que presidió Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, fuentes próximas al diputado del PP aseguraron en ese momento que aún no retomaría su agenda diaria en el partido porque estaba pendiente de ser operado.

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', Sémper ha asegurado: "En el Día Mundial contra el Cáncer, además de recordar que la investigación y el diagnóstico precoz salvan vidas, me quiero acordar de todos los profesionales de oncología y de quienes nos acompañan en el duro proceso: nuestra pareja, hijos, familia y amigos... también salvan vidas".

FEIJÓO PONE EL FOCO EN LA PREVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

También se ha pronunciado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha enviado "un mensaje de fuerza y esperanza a quienes enfrentan esta enfermedad y a sus familias".

"La prevención, la investigación y el diagnóstico precoz salvan vidas. Es un compromiso del Partido Popular acompañar, apoyar y no dejar a nadie atrás en esta lucha", ha manifestado Feijóo en un mensaje en la misma red social.