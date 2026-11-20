El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, durante Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado que, tras el 'cara a cara' de esta noche, ha quedado demostrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene ganas" de gobernar. "Estamos muy satisfechos", ha declarado.

"Sabíamos que el presidente Sánchez hoy venía sin capacidad de justificar y defender esta desastrosa gestión de estos últimos cuatro y ocho años. Sabíamos la pérdida de credibilidad del presidente Sánchez y también sabíamos que no tiene un proyecto futuro para el futuro de España. Lo que no sabíamos y lo que ha quedado hoy acreditado es que no tiene ganas", ha señalado Sémper este jueves en declaraciones a los medios desde la Academia de la Televisión.

Así se ha expresado el portavoz 'popular' después del duelo televisivo entre Sánchez y Feijóo. "Estamos muy satisfechos porque hoy los españoles, una mayoría de españoles, han visto que hay un proyecto de futuro, de ilusión, de ganas, de reformas para sacar a España de este pozo en el que nunca debería haber entrado", ha celebrado.

Un proyecto político liderado por Feijóo, al que Sémper ha definido como "un hombre con una capacidad extraordinaria y con una posibilidad de gobernar" España para, a través de reformas, "ofrecer a los españoles un futuro luminoso". "Estamos muy satisfechos y estamos convencidos que hay una mayoría social de españoles que hoy también lo están", ha abundado.

MUÑOZ DICE QUE FEIJÓO HA GANADO "5-0"

No obstante, ha advertido que todavía quedan diez días para los comicios y que, por ende, "no hay nada ganado". "Queremos que cada vez más españoles se sumen a este proyecto de cambio, esperamos llegar al día 29 con una gran ola de esperanza, ese futuro que los españoles merecen", ha concluido el portavoz del PP.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reivindicado un resultado de "5-0" para Feijóo, en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.