Sémper dice que la "revolución" del PP será gobernar para todos y llevar la "calma" a la política con gobierno monocolor

Archivo - El Portavoz del Partido Popular, Borja Sémper. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado hoy que el PP tiene la "responsabilidad histórica" de calmar la política y de llevar a cabo la "revolución" de gobernar para todos. Para ello apuesta por tener un gobierno "monocolor" ya que considera que el gobierno de coalición ha sido una mala experiencia.

Así se ha manifestado durante una entrevista en el programa de 'Ana Rosa' en Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha criticado que se hayan "normalizado" en España los insultos entre políticos, entre periodistas y entre ambos. "Eso se llama polarización", ha exclamado.

En su opinión, esta polarización no ha surgido expontáneamente, sino que hay una "voluntad" de que eso suceda como una estrategia para que se deje de "controlar al poder". Así, cree que si quien gobierna consigue que la sociedad se polarice, cuando les critican lo atribuyen a la "fachosfera" y al "bulo".

Apuesta por "romper" esta deriva y por que al PP se le critique cuando llegue al poder. Añade que con un gobierno 'popular' se podrá pensar "de una manera o de otra, pero a nadie se le etiquetará, a nadie se le señalará, y a nadie se le insultará por pensar de la manera que considere oportuna".

GOBIERNO MONOCOLOR

De hecho, espera que los españoles sean llamados "pronto" a las urnas. Y cuando eso ocurra, ha señalado que su partido tendrá la "responsabilidad histórica" de calmar la política. Para ello, ha apostado por tener un gobierno "monocolor", sin Vox, con todos los ministros nombrados por Alberto Núñez Feijóo.

"La experiencia de gobiernos de coalición en España no ha sido buena", ha advertido antes de dejar claro que hace falta un "gobierno sólido, estable", que afronte las reformas necesarias, gestione los dilemas actuales de los españoles "con rigor" y "calme" la política española.

"Yo creo que Feijóo va a ser un político que va a calmar la política, que va a volver a hacer que las cosas funcionen con orden y con respeto", ha exclamado.

Borja Sémper también ha respondido a los que le llaman "moderadito" como si fuera un insulto, alegando que él se comporta en política como en la vida y trata a la gente como le gustaría que le trataran, tal como le enseñó su madre.

PRESERVAR LA DISCREPANCIA

De hecho, ha afirmado que le gusta manejarse con criterios de educación y sin insultar al que discrepa con él. Ha recordado en este sentido que dado que la discrepancia era perseguida en la sociedad vasca, ahora es algo que "hay que preservar".

Y en esta misma línea ha señalado que el PP tiene la "responsabilidad histórica" de llevar a cabo una revolución pendiente que es que "el gobierno gobierne para todos, no sólo para una parte", ya que está convencido de que un presidente tiene que gobernar para los que le han votado y para los que no.

También ha admitido ser perfectamente consciente del país que se van a encontrar cuando lleguen al Gobierno ya que para entonces se habrán acabado los fondos Next Generation y estarán pendientes las inversiones en mantenimiento de carreteras, de ferrocarril, la falta de viviendas o ya realizada la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.

Pero también ha alegado que tienen un plan que han ido presentando a los largo de los últimos meses dando respuestas a los problemas de los ciudadanos, entre los que ha incluido el de la vivienda, donde cree que se deben construir un millón en una legislatura y hablar también de fiscalidad, okupación y alquiler.

También apuestan por una inmigración ordenada, legal y vinculada a contratos de trabajo, para que los que lleguen no estén "condenados a la indigencia", frente a quienes apuestan por "inmigración descontrolada" o los que quieren construir "muros muy altos para que no venga nadie". "Creemos que unos y otros se equivocan", ha recriminado.

Borja Sémper también ha abordado el tuit que ayer puso el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que le critica justo cuando acababa de volver a la política, tras el cáncer de páncreas que ha padecido, en el que decía sobre el Portavoz del PP que "no cuela", que era "peor que Tellado" y que la "hipocresía" siempre le ha repateado.

CREE QUE PUENTE LE CRITICA PARA DESVIAR LA ATENCIÓN

El dirigente del PP, que ha agradecido "mucho la calidad de bienvenida del señor Puente", ha replicado asegurando que Miguel Tellado "es una persona extraordinaria y que en otro momento de su vida le habría contestado", pero ahora no lo hace por que considera que esto es precisamente lo que hay que superar en política.

Dicho esto, cree que el ministro de Transportes dice estas cosas para desviar la atención de los problemas de su negociado y ha señalado que él es de una cultura en la que los ministros eran gente seria, solvente, respetable y educada y a la que se les exigía que hablaran de los temas de su compentecia.

Por ello, se ha mostrado a favor de tener un ministro de Transportes, que es el que más presupuesto público gestiona, que hable de las vías del tren y de por qué se rompen, de por qué las carreteras están en mal estado o de por qué los trenes no llegan a su hora.

En su opinión, Feijóo nombrará ministros de transporte que se ocupen de los trenes y las carreteras y "no de ser tuiteros". Eso, ha dicho, responde a una política "del pasado", del relato, el trampatojo y el ruido, algo "que ya se ha quedado viejo".