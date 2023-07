Sémper (PP) se fía de Correos y defiende que el sistema de voto "es robusto": "No lo pone en cuestión nadie"

Comprende el uso del 'Que te vote Txapote' de los españoles que rechazan los acuerdos del Gobierno con Bildu, aunque a él no le guste



MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha subrayado este jueves que se fía de Correos y que el proceso de elecciones "democráticas y limpias está garantizado" el 23 de julio, porque el sistema es "robusto" y nadie lo pone en cuestión.

"Sí, me fío de Correos, me fío de sus profesionales, nos fiamos del sistema de las garantías que tiene el sistema", ha expresado Sémper en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press.

Con todo, el también vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta ha demandado que la mejor manera de garantizar que el sistema funciona es "mejorándolo" y "poniendo los recursos oportunos y adecuados y necesarios para que nadie se quede sin votar".

"Estamos hablando de algo muy serio y que ya sabíamos que se iba a producir. No es un escenario imprevisto. 23 de julio, media España de vacaciones y con las oficinas de Correos saturadas", ha apuntado.

Para el PP, según ha dicho Sémper, el sistema es "robusto" y tiene "muchas garantías". Por tanto, creen en el Estado de Derecho y en el procedimiento electoral: "Está garantizado unas elecciones democráticas y limpias. Esto no lo pone en cuestión nadie".

De lo que sí ha querido avisar es de que Correos "está sufriendo", puesto que hay colas de ciudadanos a 40 grados en muchas oficinas para votar, ante lo que el Gobierno, ha criticado, "no ha puesto toda la carne en el asador".

"Si va a haber mucho más voto por correo y los recursos humanos son los mismos o menos porque hay muchos funcionarios de vacaciones, resuélvanlo. Esto es lo que defiende Feijóo y el Partido Popular", ha precisado.

Ha denunciado falta de recursos en la empresa estatal para afrontar la cita electoral, porque se sabía que la demanda de votos por correo iba a ser alta por celebrarse las elecciones en plenas vacaciones de verano: "No es un escenario imprevisto".

Preguntado por si cree que hay peligro de que haya personas que se queden sin votar, Sémper ha señalado que hay gente que solicitó el voto por correo "hace mucho tiempo y todavía no le ha llegado", así como que casos en los que ha llegado la documentación pero sin papeletas.

A LOS ESPAÑOLES NO GUSTA QUE OTEGI MANDE

Preguntado por el uso por parte de dirigentes del PP del lema 'Que te vote Txapote', Sémper ha asegurado que no lo utiliza porque entiende que "puede haber víctimas a las que les moleste". No obstante, ha explicado que comprende que haya españoles que lo utilicen porque rechazan los acuerdos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha suscrito con EH Bildu estos últimos cinco años.

"Pedro Sánchez tiene que entender que a los españoles no nos gusta que (Arnaldo) Otegi mande a España", ha aseverado el dirigente 'popular', que ha señalado que "el sanchismo", además de "manosear muchas instituciones", ha roto "un consenso básico" para que Otegui no fuera relevante en España y Bildu no decida "sobre el futuro de todos los españoles".

"Aquellos que creen que Txapote hizo bien, aquellos que creen que lo que hizo Txapote tenía alguna justificación, han sido relevantes en el Gobierno de España. Y la gente se enfada, como es natural. Y la gente reacciona, como es comprensible", ha agregado.

"UNA JAULA DE GRILLOS"

Por otra parte, ha justificado la ausencia de Feijóo en el próximo debate a cuatro --que se celebrará el 19 de julio en RTVE-- diciendo que será "una jaula de grillos" que pretende "evidenciar" la existencia de dos bloques con PSOE y Sumar por un lado y PP y Vox por otro.

En opinión de Sémper, a Sánchez "no le sirve" sumar solo con Yolanda Díaz, sino que también deberá llegar a acuerdos con formaciones como Esquerra o Bildu, por lo que organizar un debate sin las formaciones independentistas "es trampa".

"Si se quiere reflejar dos bloques, que se reflejen los bloques de verdad (...) A lo mejor no somos los más listos de la clase, pero tampoco somos los más tontos y no aceptamos las estrategias que puedan interesar a Pedro Sánchez", ha criticado.