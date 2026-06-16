Sémper, sorprendido por la polémica del abonotransportes en Madrid: la exigencia de empadronarse se hace ya en Guipúzcoa

Archivo - El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ofrece una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, en la sede del PP, a 18 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, se ha mostrado sorprendido este martes con que se haya generado polémica por que en la Comunidad de Madrid se exija ahora estar empadronado para obtener el abono transportes personal, puesto que ya se hace en Guipúzcoa, de donde él proviene, según ha señalado.

El 'popular' lo ha recordado en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, tras ser interpelado por la 'prioridad nacional' que ha firmado su partido con Vox en sus acuerdos de investidura para los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En este sentido, Sémper ha explicado que, para su partido, este término está para tratar de que los ciudadanos hayan aportado con su trabajo y, por lo tanto, demuestren una "reciprocidad con el territorio en el que espera recibir alguna prestación pública", sobre los cuales ha recordado que "ya se está introduciendo en muchas ciudades".

Dicho esto, se sirve de Guipúzcoa como ejemplo, asegurando que "para poder acceder al 'bonotransportes' de forma financiada" se exige el empadronamiento del susodicho: "Da igual dónde hayas nacido. Da igual si eres francés, da igual el color de tu piel. Son requisitos de reciprocidad y de arraigo en el territorio".

HAY "QUE ABORDAR A FUTURO" EL TRANSPORTE PÚBLICO

Sobre esto, Sémper ha advertido de que en España está viviendo un incremento y envejecimiento de la población y, por consiguiente, se debe "abordar a futuro el sostenimiento de los servicios públicos".

Por ello, ha aseverado que al electorado hay que hablarle "como gente adulta" a pesar de que, ha agregado el 'popular', aunque "algunos políticos no lo crean, los ciudadanos no son idiotas"

Además, ha continuado, "el transporte público cuesta mucho dinero", por lo que ve necesario "introducir elementos que lo hagan viable" y que "garanticen su funcionamiento y operatividad" en este momento que considera "de máxima tensión".