El Senado despide con tres minutos de silencio a Fernández Vara, un político "extraordinario" y un hombre "generoso"

Archivo - El vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, en la mesa de trabajo tras la Sesión Constitutiva, en el Senado, a 17 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha guardado tres minutos de silencio este martes por el fallecimiento de su vicepresidente segundo y expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "un político extraordinario y una excepcional persona" que "iluminó" a quienes le trataron con su "bagaje", "talante" y "generosidad"

Ha sido el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, quien ha pronunciado estas palabras, destacando la labor de Vara al frente de la Junta de Extremadura y de la vicepresidencia segunda del Senado, dos labores que, en sus palabras, desempeñó con "luz" y "conocimiento".

"Deja un vacío enorme, enorme, también en esta Cámara y en nuestros corazones. Fue un señor en el significado más estricto de la palabra. Una excepcional persona, amable, generoso y cercano, y si el diálogo y la búsqueda del acuerdo es algo positivo, estoy convencido de que tendríamos que aseverar que era un político extraordinario", ha señalado.

Un político que peleó de forma "estoica" contra su enfermedad y que se fue "demasiado pronto", ha lamentado el presidente, que ha trasladado su respeto y condolencias a su familia y al Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta.

Antes del inicio del homenaje, la senadora del PSOE María Teresa Macías, extremeña como Vara, ha depositado un ramo de flores en el escaño de la Mesa del Senado en el que se sentaba Fernández Vara.

Tras el fallecimiento del expresidente extremeño, el Senado abrió un libro de condolencias en la Sala de las Comunidades Autónomas, en el que han firmado personalidades como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el presidente del Pleno, Pedro Rollán.

Además, las banderas de España y las comunidades autónomas que presiden la entrada a la Cámara Alta desde la madrileña calle de Bailén han se han colocado a media asta en recuerdo del dirigente socialista.