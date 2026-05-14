El Senado gastará más de 3 millones en renovar su servicio de cafetería y restaurante

Archivo - La bandera de España en la fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Senado destinará un total de 3.060.225 euros en la renovación y adjudicación del contrato para la prestación de los servicios de restauración de la Cámara Alta con un plazo de ejecución de tres años, desde el 1 de septiembre de 2026.

Según figura en la documentación, consultada por Europa Press, el contrato se tramitará mediante procedimiento abierto, por lo que cualquier empresa que cumpla los requisitos de solvencia económica y técnica podrá presentar su oferta.

Entre las condiciones exigidas, se valorarán los precios unitarios ofertados para bebidas, desayunos, menú del día y servicios adicionales o actos protocolarios, mediante fórmulas automáticas en las que las ofertas más económicas obtendrán una mayor puntuación.

En este sentido, la futura empresa adjudicataria será además la encargada de decidir si mantiene los precios actuales de cafetería y restauración o si aplica modificaciones en productos como cafés, desayunos o menús diarios.

CAFÉ A 1,25

Actualmente, el menú diario en la Cámara Alta tiene un precio de 9,80 euros y los trabajadores del Senado tienen un régimen de bonificaciones en el que se le aplica una rebaja significativa. Además, los desayunos oscilan entre 1,50 y 2 euros, mientras que el precio del café se sitúa en 1,25 euros.

Por otro lado, las empresas interesadas en adquirir este contrato deberán acreditar una facturación anual acumulada en trabajos similares de al menos 428.431,50 euros, sin IVA, en cualquiera de los tres últimos ejercicios concluidos.

Asimismo, deberán demostrar un volumen anual de negocio mínimo de 918.067,50 euros, equivalente a una vez y media el valor estimado anual medio del contrato.