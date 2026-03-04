El Senado impulsa una declaración condenando las "deportaciones ilegales" de niños de Ucrania a Rusia

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Senado han firmado una declaración institucional para condenar "las deportaciones ilegales de los niños y niñas de Ucrania a Rusia, las adopciones ilegales, la militarización y las acciones para borrar la identidad personal y nacional de los menores".

Así consta en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Senado también exige que "de manera incondicional" se ponga fin a esas prácticas y que todos los menores ucranianos regresen de manera inmediata, garantizando su protección, repatriación y reunificación familiar.

Los partidos que conforman la Cámara Alta se comprometen a poner en marcha iniciativas para visibilizar y denunciar las deportaciones y contribuir al retorno de todos los menores ucranianos.

Se trata de un compromiso que alcanzó el presidente del Senado, Pedro Rollán, en la reunión de trabajo que lleva manteniendo estas últimas semanas con representantes ucranianos, como la embajadora Yuliia Sololvska, con quien impulsó una hoja de ruta para reforzar el apoyo institucional.