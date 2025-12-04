El Senado interroga a Juanfran Serrano, ex 'número dos' de Santos Cerdán y diputado del PSOE por Jaén

Archivo - El diputado del PSOE Juanfran Serrano durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 26 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' interrogará mañana jueves al que fuera mano derecha de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE y actual diputado y secretario de Política Municipal del partido, Juanfran Serrano.

Serrano, que acudirá en calidad de exsecretario adjunto de Organización del PSOE, diputado y exalcalde del municipio jienense de Bedmar y Garcíez, responderá las preguntas de los senadores a partir de las 10.00 horas, según figura en el orden del día, consultado por Europa Press.

Comparecerá tras ser citado a propuesta del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, y lo hará antes del propio Santos Cerdán, que también ha sido llamado a la comisión para el 17 de diciembre.

El interrogatorio llega después de la salida de Santos Cerdán de la cárcel tras casi cinco meses privado de libertad y coincide con el ingreso en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, todos ellos vinculados a la presunta trama de cobros de mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos de obra pública.

Cerdán fue encarcelado el pasado 1 de julio después de que la Unidad Central Operativa (UCO) reflejara en un informe entregado al Tribunal Supremo (TS) que el entonces secretario de Organización del PSOE se encargaba de gestionar los supuestos pagos a Ábalos y Koldo García, que procederían del amaño de contratos de obra pública.

Tras conocer el contenido del informe de la UCO, Serrano declaró sentirse "en shock, triste y con mucho dolor" en un mensaje publicado en la red social 'X', en el que también dijo que lo que describía la Guardia Civil "no se corresponde con el Santos Cerdán" con el que ha trabajado "durante estos últimos tres años".