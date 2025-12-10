El Senado interroga este miércoles al exvicerrector de la UCM, testigo en el 'caso Begoña Gómez'

Archivo - El exvicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),Juan Carlos Doadrio, a su llegada a los juzgados de Plaza Castilla, a 19 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' interrogará este miércoles al exvicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio. Fue testigo en la causa judicial dirigida por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Doadrio comparecerá a partir de las 11.00 horas de la mañana en la sala Clara Campoamor, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

El PP busca explotar el 'caso Begoña Gómez' en la Cámara Alta, donde cuenta con mayoría absoluta. Es por ello que, además del exvicerrector, esta semana comparecerá el empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en el marco del caso 'Begoña Gómez'.

En concreto, el magistrado investiga a la mujer de Sánchez por la presunta comisión de los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y la supuesta apropiación indebida de un 'software' en la creación de una cátedra en la UCM.

En su declaración ante el juez, Doadrio explicó que antes de dar luz verde a la cátedra propuesta por Gómez en la Complutense, la universidad controló su experiencia previa y su cualificación, y certificó que "había dado ya un máster", que la puntuación era "muy buena" y que "tenía relaciones con las empresas".

El exvicerrector dijo al juez que la mujer del presidente sí podía impartir clase a pesar de no tener una titulación académica superior y que era "normal" que el rector propusiera personas para crear cátedras, con la salvedad de que "lo que tenía que tener era bien la documentación".