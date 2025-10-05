El Senado lamenta el fallecimiento de Fernández Vara, vicepresidente segundo: "Su aportación ha sido ingente"

Archivo - (Foto de ARCHIVO) El vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, durante una sesión plenaria en el Senado, a 25 de enero de 2024, en Madrid (España). La reforma del artículo 49 de la Constitución, referido a las personas con di - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha lamentado el fallecimiento esta madrugada de su vicepresidente segundo, Guillermo Fernández Vara, fallecido a los 66 años tras una larga enfermedad. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha asegurado que "fue una persona excepcional, amable, generoso y cercano".

"Uno de los mejores políticos que he conocido. Buscaba el diálogo, el entendimiento y el consenso. Siempre con un gran talante y buen humor. Su aportación al Senado ha sido ingente durante estos dos años. Su vacío será difícilmente cubierto", ha destacado Rollán, que ha cancelado su agenda de este domingo y este lunes para asistir a las exequias de Vara.

Rollán ha recalcado que su fallecimiento es "una gran pérdida para Extremadura y para España". "Lamentablemente se marcha antes de lo que nos hubiera gustado. Le vamos a echar mucho de menos", ha afirmado.

Asimismo, la Cámara Alta ondea las banderas de las fachadas de su edificio a media asta en señal de duelo por el fallecimiento, designado senador por la Asamblea de Extremadura desde agosto de 2023. Además, se abrirá este lunes un libro de condolencias en la sala de Comunidades Autónomas y se colocará un crespón en la bandera de España durante el pleno que se inicia el martes por la tarde.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha mandado a la familia del fallecido un "reconocimiento absoluto por el ejemplo de vida, personal y político, que ha dado".

"Junto al inmenso dolor por la pérdida de nuestro compañero y amigo Guillermo Fernández Vara, desde el Senado y el PSOE le mostramos a él y a su familia nuestro reconocimiento absoluto. Su compromiso con Extremadura y con España fue siempre el de un servidor público honesto, cercano y profundamente socialista en principios y valores. Te echaremos mucho de menos. Descansa en paz, querido Guillermo", ha publicado en su perfil de X.