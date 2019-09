El Senado rechaza la petición de CC de que el Gobierno comparezca por la crisis de Thomas Cook

Publicado 25/09/2019 15:02:55 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha rechazado la petición de Coalición Canaria de que varios ministros comparezcan para debatir la crisis turística en las Islas Canarias tras la caída del touroperador Thomas Cook, porque las comparecencias tendrían que producirse ante la Diputación Permanente de la Cámara y no está entre sus funciones el control al Gobierno.

La solicitud fue presentada este martes por el senador canario y ex presidente de esta Comunidad Fernando Clavijo y ha sido rechazada por la Mesa de la Diputación, reunida este miércoles. La vicepresidenta primera, Cristina Narbona, ha explicado que este órgano no puede controlar al Gobierno por lo que las comparecencias no pueden llevarse a cabo.

Clavijo había solicitado la comparecencia urgente en el Senado del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para que informasen de las actuaciones en Canarias para paliar la crisis creada por la quiebra de Thomas Cook.

Según el senador, la desaparición del citado touroperador empeora "la grave crisis de conectividad" que ya tenía el archipiélago, que a su juicio requiere medidas.