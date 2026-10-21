El Senado valida el 'finiquito' de hasta 4.700 euros que cobrarán los senadores que perdieron su escaño

Archivo - El hemiciclo del Senado vota durante una sesión plenaria, en el Senado, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Diputación Permanente del Senado ha aprobado recientemente varias intendencias administrativas por la disolución de las Cortes, como la indemnización que recibirán los más de 150 parlamentarios que han dejado de serlo, una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 4.500 euros, en función de los complementos.

Los senadores que recibirán esta indemnización son los parlamentarios electos en las pasadas elecciones generales y que no son miembros de la Diputación Permanente.

Así consta en una de las actas de la reuniones que ha mantenido la Mesa de la Diputación Permanente, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la institución acuerda abonar a los senadores que han perdido su escaño las retribuciones correspondientes a los días del mes de octubre hasta el día anterior al de la disolución, más la parte proporcional de la paga extraordinaria del próximo mes de diciembre.

Los senadores tienen una asignación constitucional idéntica que asciende a 3.417,54 euros al mes en 14 pagas y todas las retribuciones que perciben están sometidas al régimen general de retención y tributación fiscales.

Teniendo en cuenta estos datos, un senador por Madrid que no tenga ningún complemento cobrará un 'finiquito' de unos 3.089 euros, mientras que los parlamentarios de fuera de Madrid sin complemento recibirán 3.271 euros.

Luego está el caso de aquellos senadores que son presidentes de comisión, portavoces o tienen otro complemento retributivo, cuyo 'finiquito' puede oscilar entre los 4.176 euros y los 4.758 euros aproximadamente.

Una vez se publicó hace unas semanas la disolución de las Cortes, solo mantienen su condición de senadores los 73 miembros de la Diputación Permanente: Los cinco de la Mesa, 32 titulares y 36 parlamentarios suplentes.

Asimismo, el Senado ha dado luz verde a otras intendencias del día a día, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, y, por el momento, no está previsto que haya una reunión de la Diputación Permanente.