Sicur Resiliencia abordará la gestión integral de la seguridad y los riesgos actuales

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El salón internacional de la seguridad, que organiza Ifema Madrid entre el 22 y el 25 de febrero, abordará la gestión integral de la seguridad y los riesgos actuales del sector en el marco del espacio Sicur Resiliencia, dedicado al concepto moderno de la Resiliencia de Empresas y Organizaciones y que coordina PESI (Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial).

En concreto, los días 22 y 24 sobre se celebrarán una jornada sobre la convocatoria I+D+i del Custer-3 Civil Security for Society del Horizonte Europa y el Congreso Internacional S2R (SAFETY, SECURITY AND RESILIENCE INNOVATION& RESEARCH IN EUROPE), según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La primera de ellas, organizada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industria (CDTI), en colaboración con la Comisión Europea, Fundación Madrimasd, PSEI y otras asociaciones, tendrá como punto central la presentación del documento 'Enhancing Security through Research and Innovation', a cargo de Andrea de Candido, adjunto al jefe de unidad de investigación en seguridad de DG HOME.

Los puntos nacionales de contacto del Clúster 3 presentarán información "flash" sobre los temas y prioridades que se financiarán en la convocatoria del Clúster 3 de 2022. Asimismo, tendrá lugar una mesa redonda de entidades y asociaciones sectoriales relevantes en este programa, que aportarán aportar su visión y recomendaciones para participar con éxito en las convocatorias.

Finalmente, se presentarán los convenios de colaboración entre CDTI y los Ministerios de Defensa e Interior, así como las actividades asociadas a los mismos.

Tras esta jornada, se celebrará un 'Brokerage event' europeo para poner en contacto a empresas, entidades de investigación y universidades relacionadas con la tecnología de la respectiva convocatoria para fomentar la generación de contactos y la preparación de propuestas para la convocatoria 2022 del Clúster 3 con participación de entidades españolas. Se realizará en colaboración con la FUNDACIÓN MADRIMASD, miembro de la red EEN (Europe Entreprise Network).

El día 24 será el turno para el Congreso S2R (SAFETY, SECURITY AND RESILIENCE INNOVATION & RESEARCH IN EUROPE), que será inaugurado por Enrique Belda, subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad en el Ministerio del Interior, y el presidente de PESI, Ángel González Martínez de Iberdrola España.

El congreso se articulará en torno a 4 mesas que abordarán, respectivamente, la Resiliencia Empresarial: Modelos de Gobernanza y Gestión integral de Riesgos para la Continuidad de Negocio; la Seguridad integral (Security + Cyber) y Resiliencia de Infraestructuras Críticas y Cadenas de Valor; Seguridad y Fiabilidad industrial (Digitalización y KETs); y la mesa Factor Humano en la Resiliencia (Cultura Preventiva, Salud Laboral, Riesgos Psicosociales).

Por la tarde se celebrará la Asamblea General de PESI, presidida por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia e Innovación e Iberdrola, en la que se presentará el Plan de actuaciones de la Plataforma, y los socios de PESI ofrecerán distintas ponencias sobre Innovaciones y Tecnologías al servicio de la Seguridad y Resiliencia.

Las actividades del Congreso finalizarán con la entrega de los primeros Premios Mujer e Innovación en Seguridad, con los que se busca visibilizar y reconocer la trayectoria profesional de algunas mujeres, por su visión y aportaciones a las diferentes facetas de la Seguridad, su actividad innovadora o investigadora (I+D+i) o su relevante labor directiva desde asociaciones y administraciones públicas, ayudando a romper el techo de cristal en este sector.