Simón aboga por mantener algunas restricciones "unas semanas más" mientras haya riesgo de contagio por coronavirus

Aconseja aprender de sociedades como la japonesa, que ante brotes de gripe pide a la población usar mascarillas

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El doctor Fernando Simón, asesor principal del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, ha admitido este viernes que habrá que mantener unas "semanas más" algunas de las restricciones impuestas hasta la fecha para frenar los contagios entre la población, si bien no ha podido confirmar si para ello será necesario prolongar el estado de alarma más allá del 12 de abril porque ésa es una decisión que "no depende de los técnicos" que asesoran al Ejecutivo.

En rueda de prensa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha opinado que la situación evoluciona bien y cree que es momento de empezar a pensar en cómo evitar que la transmisión del virus, que hoy ve controlada, vuelva a dispararse si no se tiene "mucho cuidado".

"Existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias durante el tiempo necesario todo ese avance que hemos tenido vaya marcha atrás", ha advertido. "En este sentido tenemos que, probablemente no mantener el mismo aislamiento que tenemos hasta ahora, es uno de los detalles que hay que valorar o si se puede ir relajando en algunos puntos", ha precisado.

LAS OPCIONES A PARTIR DE AHORA

Simón ha recordado que el endurecimiento de las medidas con las últimas restricciones a la actividad laboral perseguían el objetivo de no saturar las UCI. "A partir de ahora podemos plantear varias alternativas: podemos mantener esta línea o asegurarnos de que, aunque los contactos puedan no reducirse tanto, sí que reduzcamos la forma en que contactamos para que esa transmisión no se pueda producir", ha explicado.

Esta última opción implicaría, en su opinión, "aprender" de sociedades orientales como la japonesa _cuyo Gobierno, ante brotes de gripe pide a los enfermos que usen mascarilla_y por tanto acostumbrarse a usar "equipos de protección personal en la medida en que estén disponibles en grandes cantidades".

"Tenemos que aprender a reducir los contactos de riesgo y, si se considera necesario que se tiene que evitar cualquier tipo de contacto porque los mecanismos para reducir el riesgo en esos contactos no son suficientes, pues entendemos que habrá que continuar con algunas de estas medidas durante algunas semanas más", ha zanjado.