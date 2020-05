Simón dice que las imágenes de aglomeraciones en playas no les presionarán para decidir sobre el cambio de fase

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha dejado claro esta tarde que las imágenes en las que aparecen aglomeraciones de personas en las playas, como las que se han visto estos días de la Barceloneta, no servirán para "presionar" a su equipo en las propuestas de cambio de fase que realicen.

Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa diaria para dar cuenta de las cifras de la pandemia en España. Al ser preguntado sobre si estas imágenes van a influir en las recomendaciones para que una CCAA pase o no a la siguiente fase ha afirmado: "la utilización de estas imágenes para tratar de presionarnos lo único que hace es generar ruido".

No obstante, ha admitido que no le gusta ver esas aglomeraciones porque pueden generar sospecha de que no hay conciencia clara en la población. Pero ha dejado claro que su equipo trabaja en función de los informes que presentan las CCA, que se discute con ellas cualquier duda y ha precisado que se están haciendo esfuerzos muy importantes desde el punto de vista técnico.

En este sentido, ha inistido en que su equipo es "muy potente" y trata de no dejarse influir por imágenes que ha calificado de puntuales, por percepciones personales o por otras cuesiones que no supongan una cuestión general. "Tratamos de ser lo más objetivos posibles", ha remachado.