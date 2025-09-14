Sindicato de Policía exige la condena de quienes "han creado el caldo de cultivo perfecto" para "boicotear" la Vuelta

Cargas policiales a varias personas que protestan por Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Policía (CEP) ha exigido una "condena inmediata y sin paliativos" de aquellos que "desde la más absoluta irresponsabilidad han creado el caldo de cultivo perfecto" para "boicotear" el final de la Vuelta Ciclista a España, que ha sido cancelada debido a las manifestaciones propalestinas en diferentes puntos del centro de Madrid.

Así, el sindicato policial denuncia en un comunicado que "grupos de radicales han acabado llevando la dictadura de la violencia a las calles del centro de Madrid en la etapa final de la Vuelta Ciclista, protagonizando desórdenes y altercados durante los que se ha producido el lanzamiento de objetos contundentes contra los miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que formaban parte del dispositivo de protección de la prueba".

Han asegurado que la "agresividad" de los manifestantes ha puesto en peligro "a la mayoría pacífica de ciudadanos que formaban parte de la Vuelta.

"Especialmente lamentable ha sido el bochornoso espectáculo protagonizado por determinados líderes políticos que llevan días buscando una imagen de confrontación con policías o guardias civiles que forman parte del dispositivo de protección de la prueba ciclista", han añadido.

De hecho, ha explicado que "hoy mismo, una de las responsables del partido Unidas Podemos ha llegado a acusar a nuestros compañeros de impedir el paso de personas a determinadas zonas del recorrido en la capital por 'llevar cosas de izquierdas', en un nuevo ejemplo de hasta qué punto alguien puede estar obsesionada con el trabajo policial que pretende garantizar la seguridad de todos".

En este sentido, han exigido a todos los partidos políticos "que han venido animando, exaltando y apoyando" los actos de protesta contra la Vuelta ciclista que muestren "su más rotunda condena a los actos de violencia".

"Todo llamamiento a cualquier protesta debe ir acompañado de una apuesta inequívoca por la ausencia de violencia", han concluido el comunicado.