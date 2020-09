Sindicatos policiales piden a Marlaska que condene las agresiones en la protesta contra el confinamiento de Madrid

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Policía Nacional han mostrado en las últimas horas su apoyo a los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como 'antidisturbios', pidiendo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que condene las agresiones que sufrieron en la protesta de ayer frente a la Asamblea de Madrid en contra de las medidas del Gobierno regional para frenar el contagio de coronavirus confinando algunos barrios.

Durante la intervención, se vieron cargas policiales y forcejeos, además como agresiones como la de un manifestante que lanzó una patada en el casco de un agente cuando estaba en el suelo reduciendo a un detenido. "Solicitamos una condena ejemplar para los atacantes y para evitar el sentimiento de impunidad que se está generando ante las agresiones a la Policía Nacional", ha dicho JUPOL, sindicato mayoritario.

"Estos hechos deben ser condenados por parte de nuestro Ministerio del Interior y por parte de nuestro Gobierno, merecen una condena importante y que se pongan los medios para que no queden impunes", ha defendido el portavoz de JUPOL, Pablo Pérez, que sostiene que fue "una intervención perfecta".

Este sindicato lo que denuncia es la "falta de previsión por parte de la Delegación de Gobierno, ante la posibilidad de que se produjese esta manifestación en la que se sabía que iban a participar grupos extremistas y radicales".

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid este viernes se ha informado de que se está recabando toda la información relacionada con la intervención policial de ayer por la tarde frente a la Asamblea en Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas, que terminó con seis heridos y cuatro detenidos, para así "actuar en consecuencia".

El SUP ha censurado las críticas a la actuación policial. Este mismo viernes el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha señalado que "algo importante está roto" en la democracia cuando se carga "violentamente contra la gente trabajadora" de Vallecas al tiempo que a los "señoritos de Núñez de Balboa y a los negacionistas" no se les toca "ni un pelo".

"Los vídeos que circulan en redes sociales con la carga no recogen los momentos anteriores de insultos y agresiones contra los policías", ha defendido el SUP en declaraciones a Europa Press. "Defendemos que se intervino con pleno respeto a los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sobre todo con proporcionalidad, congruencia y oportunidad".

El SUP muestra su apoyo a los policías heridos "por los golpes de un sector de violentos, que fue lo que obligó a cargar para evitar incidentes de mayores dimensiones". Además, señala que los agentes estaban "perfectamente identificados" --otras de las críticas lanzadas contra ellos-- pese a no llevar los chalecos de 'antidisturbios' por no haber en principio previsión de conflictividad.

Las imágenes del altercado motivaron la tarde del jueves la reacción inmediata de varios sindicatos policiales en redes sociales mostrando el apoyo a los integrantes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) "ante los violentos". UFP señaló que ya se trabajaba para identificar a los individuos que habían golpeado en la cabeza a un compañero y la CEP cuestionaba la protesta de "pacíficos manifestantes" que habían provocado contusiones en los agentes.

Unas 300 personas se concentraron a las 19.00 horas de este jueves, al igual que en otros muchos centros sanitarios de la región, en el vallecano centro de salud Ángela Uriarte. Protestaban contra los confinamientos selectivos y los recortes en el sistema público de salud. En dicha concentración participó la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, aunque se fue minutos antes de las cargas, según ha comentado.