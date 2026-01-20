Los sindicatos en Renfe convocan 5 minutos de silencio este martes a las 12.00 en solidaridad con sus compañeros

Archivo - AVE en la estación de trenes de Granada - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité general de empresa de Renfe ha hecho un llamamiento a todo el personal de la compañía para guardar cinco minutos de silencio este martes, 20 de enero, a las 12.00 horas, en todos los centros de trabajo.

La representación sindical de la empresa ha manifestado en un comunicado su "más profundo pesar" por el trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo, 18 de enero, en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura de Adamuz (Córdoba).

"Ante estas trágicas circunstancias, hacemos un llamamiento a todo el personal del grupo para guardar cinco minutos de silencio en cada centro de trabajo, como muestra de respeto, unión y solidaridad con nuestros compañeros y seres queridos, en estos momentos tan difíciles para toda la comunidad ferroviaria de la que somos parte", ha señalado.

El comité de empresa también ha agradecido a todos sus compañeros que han estado colaborando en estos momentos, así como a los servicios de emergencias.

"Nuestro más sincero pésame y todo nuestro apoyo a las familias, amistades y allegados de todas las personas afectadas, en estos momentos de dolor, ya que todavía no tenemos la confirmación oficial de la consecuencias", ha añadido.