Sindicatos de vivienda cortan diversos puntos de Barcelona pidiendo 'el decreto Maricarmen'

Numerosas personas pasan la segunda noche acampados en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de vivienda han cortado diferentes calles de Barcelona pidiendo 'el decreto Maricarmen' tras el desahucio de la mujer madrileña de 87 años del barrio de Retiro de la capital española desde este lunes desde las 7.50 horas aproximadamente.

Según han informado fuentes municipales, los cortes más relevantes son en la Avenida Meridiana en la entrada de la ciudad y otro en la calle Creu Coberta en el barrio de Hostafrancs del distrito de Sants-Montjuïc).

Una columna de gente ha avanzado por la calle Còrsega con Pau Claris hasta llegar a Diagonal, donde el Sindicat de Llogateres ha previsto una acción sorpresa en el Metro de la parada de Diagonal.