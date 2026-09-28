Sindicat de Llogateres no descarta una huelga general por la vivienda "si las cosas no cambian"

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BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, no ha descartado una posible huelga general por la vivienda y los derechos laborales "si las cosas no cambian" y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este martes no presente un decreto en vivienda que sea lo que considera una farsa.

Lo ha dicho en declaraciones a TV3 durante la concentración promovida por Sindicat de Llogateres en Barcelona de este lunes a primera hora, que ha provocado algunos cortes en diversos puntos de la ciudad, para pedir 'el decreto Maricarmen', que lleva el nombre de la mujer de 87 años desahuciada de su casa en el barrio de Retiro de Madrid.

Aragonès ha explicado que el Sindicat está "en conversaciones" con sindicatos laborales con una huelga general en el horizonte y entre sus demandas a Sánchez ha pedido la renovación automática de los contratos, la congelación del precio durante el contrato y un mecanismo estructural de suspensión de los desahucios a personas vulnerables.