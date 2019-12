Sindicatura de Comptes destaca el aumento del déficit en la Cuenta General, que rompe la tendencia de tres años

Publicado 30/12/2019 13:29:52 CET

Aconseja a Generalitat incluir en sus presupuestos solo la previsión de ingresos que "de manera razonable" espera obtener del Estado

VALENCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes llama la atención en su informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de Valencia correspondiente al ejercicio 2018 "por el aumento del déficit respecto al ejercicio anterior" y señala que esta circunstancia "rompe la tendencia de los tres últimos años", en los que "ha estado reduciéndose". Igualmente, indica que no se han encontrado situaciones "en las que puedan concurrir las características de la responsabilidad contable".

Así lo ha afirmado este lunes el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, tras entregar el informe al presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, durante un acto en el que ha apuntado, en declaraciones a los medios, "la dificultad para valorar adecuadamente algunas obligaciones" de la Generalitat.

El documento destaca el "importante desequilibrio" de la situación patrimonial de la Generalitat a finales del pasado año, con unos fondos propios negativos por 30.096,6 millones de euros, así como que la deuda financiera ha subido hasta los 46.782,6 millones. No obstante, precisa que el endeudamiento en porcentaje del PIB se ha reducido por segundo año consecutivo.

Asimismo, recomienda que la Generalitat incluya en sus presupuestos iniciales de transferencias que debe recibir del Estado, a partir del sistema de financiación autonómico, "únicamente las previsiones de ingresos que de manera razonable espera obtener, teniendo en cuenta que la determinación de estas se encuentra reglada en el marco normativo de aplicación".

UN PUNTO MÁS DE DÉFICIT DEL FIJADO

La Sindicatura de Comptes añade que en el ejercicio 2018 el déficit de la Comunitat Valenciana ha sido del 1,4 por ciento del PIB regional, superior al objetivo del 0,4 por ciento establecido por el Consejo de Ministros. Además, expone que el incremento en el gasto computable del pasado año, del 7,7 por ciento, ha superado la variación máxima permitida del 2,4 por ciento, por lo que "se ha

incumplido la regla de gasto" en ese ejercicio presupuestario.

En concreto, en cuanto a las excepciones en la auditoría financiera de las cuentas, Cucarella ha subrayado que hay 38 liquidaciones anuales del modelo de concesión hospitalaria que aún no están --pendientes de aprobación-- porque "no están acabadas de elaborar o se han quedado sin aprobarse" y obligaciones derivadas del Plan de Vivienda que "todavía no está claro completamente cuáles son las contraídas". En el primero de los casos, no es posible, por tanto, determinar los efectos que tendría el adecuado reflejo contable sobre la cuenta de la administración.

Igualmente, la Sindicatura de Comptes indica en su informe que no se ajusta a las disposiciones legales el acuerdo transaccional suscrito con la concesionaria del servicio de asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud de la Ribera, por lo cual se revisan las liquidaciones de 2013 a 2015, ni los dos acuerdos transaccionales suscritos con la Fundación IVO.