Sira Rego alerta que los "militantes con toga" en el TS rompen la separación de poderes con la condena al fiscal general

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una intervención sobre el proyecto Gran Giro, a 6 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recriminado que la condena del Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es una "ruptura de la separación de poderes" y un "mensaje de poder" a todo el país "por parte de los militantes con toga".

Así lo ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'Bluesky' después de que el alto tribunal haya impuesto una pena de dos años de inhabilitación al fiscal general por un delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para Rego, que también es dirigente de IU, esta resolución "no es solo una condena" y ha llamado a "democratizar la justicia" con "valentía y determinación" ante la "ofensiva ultra".