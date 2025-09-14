Sira Rego, ministra de Juventud, tras la cancelación de la última etapa de la Vuelta: "Tenemos que estar orgullosos"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ofrece declaraciones a los medios tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la sede del Ministerio, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida (IU), ha asegurado que "tenemos que estar orgullosos" tras la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España celebrada en Madrid debido a las protestas propalestinas.

"Las protestas en Madrid son fiel reflejo de una movilización de país que durante toda la Vuelta ha dado ejemplo para el mundo. Tenemos que estar orgullosos", ha señalado la ministra a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que la organización de la competición haya dado por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid. Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de la capital y, después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada para después tener que volver a parar a los pocos metros.

Una pausa como consecuencia de la invasión de varias zonas del recorrido. En torno a las 17.30 horas, la organización anunciaba un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y modificaba la entrada a Madrid, evitando así el paso por el centro de Alcobendas y desviando a los ciclistas por una variante.

Los manifestantes propalestinos han ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía ha tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.