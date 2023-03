Socialistas, izquierda e independentistas plantan a la audiencia del PE sobre inmersión lingüística en Cataluña

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)

Los grupos socialdemócrata, verde, en el que se encuadra ERC, y de izquierda han plantado este martes a la audiencia organizada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el modelo de inmersión lingüístico en la educación en Cataluña, evento que ha transcurrido con la participación solo de populares, liberales y derecha además de distintos expertos y profesores universitarios.

En una intervención al inicio de la audiencia, la diputada verde danesa Margrete Auken ha anunciado que los eurodiputados socialistas, verdes y de izquierda no participarían en el acto, abandonando la sala, tras criticar la "manipulación" que hace la presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, de este foro parlamentario y acusarle de promover los intereses partidistas de PP, Ciudadanos y Vox.

En este momento, eurodiputados como Jordi Sole (ERC), Clara Ponsatí o Carles Puigdemont (Junts y no adscritos a grupos) se han levantado de la silla. Por parte del PSOE o Unidas Podemos directamente no han acudido a la audiencia.

Las comisiones pueden organizar audiencias de expertos cuando lo consideren indispensable para la buena marcha de sus trabajos sobre un asunto determinado. Se trata de una oportunidad para escuchar a expertos y debatir sobre asuntos clave. En este caso, la audiencia precede a la misión parlamentaria que la comisión de Peticiones mandará a Cataluña en el segundo semestre de 2023 para investigar el modelo lingüístico en la escuela catalana.

Del mismo modo, Peticiones viene siendo objeto de polémica pues los parlamentarios socialistas y de izquierda vienen criticando la gestión que hace de ella Montserrat, a la que acusan de priorizar asuntos que atañen a la política interna de España con fines partidistas.

En esta ocasión, en nombre de los tres grupos, Auken ha denunciado la falta de pluralidad en la conformación del panel de expertos de esta audiencia, tras lamentar que tres de ellos han sido elegidos por el PP y otro es Manuel Acosta, miembro de Vox en el Parlamento catalán. "Todos ellos ya conocidos por oponerse al modelo de inmersión lingüística de Cataluña mientras que los datos oficiales prueban los resultados positivos de tal modelo", ha apuntado.

"Esto es claramente inaceptable. Este hecho lleva la manipulación de la comisión y el procedimiento con los temas españoles a otro nivel solo para servir a los intereses partidistas de PP, Vox y Ciudadanos", ha indicado.

Frente a ella, Montserrat ha tomado la palabra para defender que se siguió el debido proceso en la constitución del panel de expertos al someter a votación la lista de participantes --en donde los grupos de derecha suman mayoría--, un trámite que los grupos de socialistas, verdes e izquierda rechazan porque evita la búsqueda de consensos que el propio reglamento del Parlamento Europeo señala como práctica habitual en las comisiones.

Según las actas de la reunión de coordinadores en enero, el grupo socialista reclamó una composición equilibrada con expertos designados por los grupos mayoritarios; esto es populares, liberales, socialistas y verdes. Ante esto, Montserrat propuso retirar la participación del diputado de Vox en el Parlament, algo que tampoco prosperó.

INDEPENDENTISTAS PIDEN LA DIMISIÓN DE MONTSERRAT

En declaraciones posteriores en los pasillos del Parlamento Europeo, las fuerzas independentistas han criticado la audiencia organizada por Peticiones, centrando sus críticas en el papel de Montserrat, a la que han acusado de utilizar la comisión para hacer "política nacionalista española". "Si Dolors Montserrat todavía tiene un mínimo de respeto a esta casa o todavía tiene un mínimo de decencia política, lo que debería hacer hoy es dimitir", ha afirmado la eurodiputada de ERC, Diana Riba.

Por su lado, Clara Ponsatí ha acusado a Montserrat de propiciar un escenario para atacar al sistema de inmersión de Cataluña, tras señalar que si alguna lengua es "menospreciada y tiene dificultades" para sobrevivir es el catalán. A su vez, ha señalado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, por mantener la presidencias de las comisiones pese a usarse "puramente para servir a sus intereses políticos y los intereses del nacionalismo español". "La Presidencia también es responsable de este comportamiento vergonzoso en las presidencias de las comisiones", ha afirmado sobre una queja que su grupo a elevado a la Presidencia a través de una carta.

AUDIENCIA SOLO CON PP, CS Y VOX

En todo caso, la audiencia organizada por Peticiones ha salido adelante solo con la participación de diputados 'populares', liberales y de derecha, en su inmensa mayoría españoles, que han puesto el acento en la situación de persecución que, a su juicio, vive el castellano en el sistema educativo catalán.

Así las cosas, Montserrat ha defendido que en Cataluña se respete la Constitución y las sentencias judiciales sobre el uso del castellano en la escuela, insistiendo en un modelo bilingüe para que "todas las lenguas se puedan enseñar y no se señale a nadie por hablar, querer o sentir en la lengua que quiera".

Por su lado, la portavoz 'popular' Rosa Estarás ha pedido un sistema de "bilingüismo cordial", recalcando que no cumplir las sentencias judiciales es "ir contra el Estado de Derecho y los valores europeos". "Es ir contra la libertad y los derechos", ha subrayado.

Maite Pagazaurtundua, de Ciudadanos, ha criticado que el modelo de inmersión en Cataluña responde a cuestiones ideológicas y no a necesidades del menor. Hasta Bruselas se ha desplazado Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en Cataluña, para celebrar que la Eurocámara discuta sobre la educación en Cataluña y pedirle que ampare a los estudiantes castellanoparlantes ante un Gobierno que "no toma cartas en el asunto". "Cataluña la única región del mundo occidental democrático en el que la mitad de la población no pueden estudiar en su lengua oficial materna", ha expuesto.

Por parte de Vox, Jorge Buxadé ha denunciado la "persecución implacable" del castellano en las escuelas catalanas y, en general, "la cancelación cultural" del español en la comunidad autónoma con la "complicidad" de los gobiernos a nivel nacional.

Todo después de que varios profesores universitarios hayan cuestionado el modelo de educación basado en el uso del catalán, al insistir en que es "estructuralmente discriminatorio" y genera desigualdades en el aprendizaje de los niños según sea su idioma materno.

En este sentido, Jesús Rul, profesor universitario e inspector de Educación, ha descrito la situación del castellano en Cataluña como un "apartheid", tras señalar que mientras los estudiantes de habla catalana aprenden en su lengua, los de habla castellano son obligados a hacerlo en catalán, lo que a su juicio evidencia la búsqueda de una "hegemonía cultural de nacionalismo étnico e identitario" en Cataluña. "Pedimos un trato equitativo de las dos lenguas", ha defendido.

Jorge Calero, profesor de Economía Aplicada, ha cuestionado que este sistema esté funcionando en términos educativos. "No se puede hablar de modelo de éxito tanto en cuanto los resultados no son igualitarios. Hay perdedores claros de esta política", ha expuesto.

Mientras que Manuel Acosta, filólogo y diputado de Vox en el Parlament, ha denunciado la "imposición forzosa del monolingüismo en Cataluña" y ha llamado a aplicar un 155 educativo contra la Generalitat para permitir que se deje elegir a los padres la lengua de la escuela de sus hijos o se garantice un sistema de "bilingüismo real".

Por su parte, Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet y presidenta de Citizens pro Europe, ha asegurado que en la normativa europea se defiende el derecho a recibir educación en la lengua materna por lo que "no es admisible la imposición forzada del uso de una lengua en la enseñanza" y ha reclamado un "equilibrio lingüístico" para no se imponga una lengua en detrimento de otra.