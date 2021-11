Las solares térmicas auguran un gran crecimiento del sector de cara a 2022

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Industria Solar Térmica (ASIT) prevé un "gran crecimiento" del sector durante el próximo año gracias al aumento del mercado de la nueva construcción de edificios y a las ayudas a las renovables térmicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ya están gestionando las comunidades autónomas y que tendrán fondos hasta finales de 2023.

Este sector protagonizará la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2021, que organiza Ifema Madrid entre el 16 al 18 de noviembre, según ha informado el organismo en un comunicado.

En concreto, las ayudas europeas pueden alcanzar subvenciones a fondo perdido de más del 60% en algunas instalaciones solares térmicas, que se unen a las actuales líneas de ayudas al sector residencial, también se publicarán convocatorias de ayudas para renovables térmicas en el sector terciario e industrial.

Un estudio llevado a cabo por ASIT señala que a lo largo de 2020 se han instalado en España un total de 133,5 MWth (190.650 M2), lo que llevan a superar la cifra de 3,28 GWth en el acumulado de potencia instalada en el país, o lo que es lo mismo más de 4,7 Mill de M2 instalados y en operación en España.

Respecto al segmento de mercado del Código Técnico de la Edificación ha disminuido un 9% respecto a 2019 (165.650 M2 en 2020 vs 182.300 M2 en 2019), en concordancia con la disminución de viviendas finalizadas en 2020 respecto al 2019. Asimismo, según la encuesta de mercado del primer semestre de 2021, se ha obtenido un incremento del 1% respecto al primer semestre de 2020, que confirma que el mercado sigue creciendo y se espera que lo haga más en este segundo semestre.

Con rendimientos superiores al 70%, los captadores solares térmicos son el método más eficiente para generar más energía (calor) en el menor espacio, con contaminación cero e impacto nulo.

Por otra parte, se ha registrado un incremento en la actividad exportadora de las empresas fabricantes ubicadas en el estado español respecto del año anterior (+8%).

Como punto a tener en cuenta, además, se espera que las soluciones de calefacción renovables desempeñen un papel prominente para lograr un escenario de 2050 descarbonizado, algo que no podría alcanzarse sin la energía solar térmica, que se espera que cubra al menos el 10% de la demanda de energía final para calefacción y refrigeración en Europa.

Desde ASIT, además, han reseñado que la presencia de las energías renovables sobre el uso final de la energía en el conjunto de la economía no podrá llegar al 42% en 2030 (desde el 17% actual), si no se potencia el uso de las renovables térmicas.

Los sistemas solares térmicos presentan igualmente la ventaja de ser casi completamente reciclables y tienen un impacto muy bajo en el ciclo de vida. Se trata de una tecnología estratégica por reducir notablemente la huella de carbono en los sistemas de calefacción y ACS en comparación con otras tecnologías, dada la importancia de los objetivos de descarbonización.

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA, se celebrará junto con el salón Climatización y Refrigeración, 'C&R' y 'The Miss: a B2B Summit+Expo by Epower & Building Getting to Zero'.