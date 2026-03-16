Suc-Incautan en Madrid 25 toneladas de juguetes defectuosos de 'Stranger Things', la mayor intervención de este material

Incautan en Madrid 25 toneladas de juguetes defectuosos de la serie 'Stranger Things', la mayor intervención de este material - POLICÍA NACIONAL

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha incautado más de 600.000 juguetes falsificados con un peso de 25 toneladas de la popular serie emitida por streaming 'Stranger things', la mayor aprehensión de este tipo de material procedente de China y con riesgo para los menores.

El material intervenido tiene una calidad mucho menor a la de los productos originales con el riesgo que conlleva para los destinatarios, en muchas ocasiones niños, según ha explicado la Policía Nacional.

Durante la investigación se han realizado cinco inspecciones en naves de varios puntos de la Comunidad de Madrid --Getafe, Fuenlabrada y Parla--, y se ha detenido a dos personas como presuntos responsables de un delito contra la propiedad industrial.

La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando los investigadores tuvieron conocimiento del flujo de envíos sospechosos procedentes de China.

Las partidas presentaban documentación irregular con datos de identidad y contacto falsos para dificultar cualquier actuación policial, lo que hizo saltar las alarmas entre los agentes.