Sumar aclara a Rajoy y al PP que "no hay racismo simpático" y que fomentarlo puede provocar "violencia"

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso de los Diputados y miembro de Comuns, Aina Vidal, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha aclarado este martes al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al PP que "no hay racismo simpático" y que fomentar conductas racistas "crea un ambiente que permite la violencia y, en algunos casos, el asesinato".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso la portavoz adjunta de Sumar y diputada los Comunes, Aína Vidal, después de que el PP atribuyera al "sarcasmo" el comentario de Rajoy en un artículo de que en la Selección Francesa de Fútbol no hay jugadores franceses.

En una rueda de prensa en el Congreso, Vidal ha afirmado que la derecha está "francamente pasada de vueltas" y ha acusado a Rajoy de repartir "carnés de nacionalidad" entre los jugadores de la selección francesa.

A su juicio, considerar que una persona no pertenece a un país por el color de su piel "solo tiene un nombre" y se llama racismo. "No hay racismo 'soft', no hay racismo 'friendly', no hay racismo agradable ni simpático", ha recalcado, incidiendo en que Rajoy debería pedir disculpas por una "racistada" de ese calibre, especialmente por haber ocupado la Presidencia del Gobierno de España.

También ha pedido al PP que se pronuncie sobre estas palabras, que ha calificado de "francamente repugnantes", y ha advertido de que fomentar el racismo "crea un ambiente que permite la violencia y, en algunos casos, el asesinato".

En este contexto, Vidal se ha referido a John Sebastián Guerrero, un hombre menor de 30 años que murió tiroteado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ante su hija de cinco años. A su juicio, estos hechos no ocurren únicamente por las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, sino porque existe un "pozo racista" que existe en muchos países.

Por su parte, en los pasillos del Congreso, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que es "absolutamente lamentable" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no haya desautorizado a Rajoy por lo que considera unas palabras "absolutamente lamentables y absolutamente racistas" y ha agradecido el rechazo a las declaraciones mostrado por jugadores de la selección como Lamine Yamal.

De su lado, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha aseverado que el artículo de Rajoy no constituye un "desliz", sino una "opinión fundada" del expresidente, y ha recordado una columna que publicó en 1983 en Faro de Vigo sobre los hijos de las élites.

Barbero ha pedido que no se reste "ni media importancia" a unas palabras que, a su juicio, denotan una actitud "racista y supremacista" y espera que nadie las atribuya a los "habituales deslices verbales" del expresidente.

COMBATIR EL RACISMO

Por su parte, el diputado de Compromís adscrito al grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha afirmado que combatir el racismo constituye una de las prioridades de su formación, tanto el que atribuye a Rajoy "contra los futbolistas" negros como el que ha denunciado en otros ámbitos políticos.

Ibáñez ha contrapuesto ese "odio" con la regularización de un millón de personas que ya viven, trabajan y conviven en los barrios españoles, lograda, según ha señalado, "con mucho esfuerzo y de la mano de la sociedad civil".

RACISMO EXPLÍCITO E IMPLÍCITO

De su lado, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sostiene que las palabras de Rajoy sobre la selección frandces son "muy explícitas" pero en realidad es la opinión de "la mayoría de la derecha española y de amplios sectores de la progresía". Y es que, a su juicio, si de verdad hubiera una preocupación por el racismo, el Gobierno de Pedro Sánchez ya habría adoptar "muchas" medidas para hacerle frente.

"Éste (el de Rajoy) es un racismo explícito pero tenemos uno implícito contra el que el Gobierno no hace nada --ha expuesto-- Si no, ¿por qué sigue habiendo un examen de nacionalidad? ¿Por qué hay redadas basadas en perfiles étnicos? ¿Por qué sigue habiendo centros de internamiento de extranjeros? ¿Por qué sigue habiendo vuelos colectivos de reportaciones en plena regularización?".

La dirigente de Podemos ha abundado en esta cuestión apuntando que le gusta que el Ejecutivo se declare "antirracista", pero piensa que es "hipócrita" hacerlo sin llevar a cabo políticas "antirracistas".