Sumar acusa a Ayuso de ser una "encubridora" de abusadores tras la querella de una exedil contra el alcalde de Móstoles

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los Comunes, Aina Vidal, ha tachado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser "una encubridora de abusadores sexuales" tras la querella interpuesta por una exedil de Móstoles contra el regidor de la localidad madrileña, el 'popular' Manuel Bautista.

En rueda de prensa en el Congreso, Vidal ha recriminado a Ayuso que cuando tiene algún tipo de caso que va "directamente a la línea de flotación de unos mínimos de decencia" política, como la gestión del PP ante la denuncia interna que elevó esta exconcejal, lo que hace es "gritar mucho e inventarse polémicas".

La parlamentaria ha exclamado que el PP tiene un "acosador entre sus filas" y que la mandataria autonómica como los populares en Madrid están mostrando una "hipocresía" con este caso.