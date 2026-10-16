Sumar admite que le cuesta entender la actitud de Podemos y les pide que se sienten a negociar para la unidad el 29N

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, durante una reunión de Sumar, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Sumar

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La co-coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Barbero, ha llamado a Podemos a sentarse a negociar acuerdos de unidad a las elecciones generales y ha reconocido su incomprensión con la actitud que ha demostrado hasta ahora esta formación.

En declaraciones a los medios antes de participar en la Diputación Permanente del Congreso, ha destacado los acuerdos de Frente Amplio con Chunta Aragonesista y Ara Més y confía en ampliar aún más a los largo de este viernes, el último día pautado para registrar coaliciones electorales al 29N.

Por tanto, ha vuelto a hacer un llamamiento para que se unan todas las formaciones, incluida Podemos aunque admite que le tienen que explicar su actitud porque ella "no sabe dónde está" el problema con los 'morados'.

"Reunámonos, por favor. A mí me cuesta mucho hablar a través de Twitter o de declaraciones a través de redes", ha lanzado Barbero para apostillar que Frente Amplio ha emitido ofertas para que se integre Podemos.

Eso sí, ha apostillado que una "lista única es una lista única", no una a "cachitos" en alusión a la oferta de Podemos de alcanzar acuerdos en diversas comunidades pero dejando al margen Madrid y Cataluña.