Sumar anuncia el regreso a Sevilla de una joven saharaui que llevaba retenida dos años en Argelia

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sumar en el Congreso, Tesh Sidi, ha anunciado este martes que Safía, la saharaui de 28 años que ha pasado más de dos años retenida contra su voluntad primero en los campos de refugiados de Tinduf y después en Argel, ya ha podido regresar a España y ha agradecido las gestiones realizadas por Interior para garantizar su vuelta.

Safía, que fue acogida por una familia española en Dos Hermanas (Sevilla) cuando tenía ocho años, viajó a los campamentos de Tinduf en febrero de 2024 para visitar a su familia biológica, que después le quitó el pasaporte para que no volviera. En mayo de 2024 se escapó y llegó al aeropuerto pero, según denunció ella misma, el Frente Polisario le había retirado los permisos para viajar.

En una rueda de prensa en el Congreso, que llevaba meses reclamando al Gobierno que facilitara la vuelta de Safía, ha agradecido expresamente el "impecable trabajo" llevado a cabo por la Consejería de Interior en Argel junto con los servicios de Seguridad argelinos, así como la colaboración de Amnistía Internacional y del movimiento feminista saharaui.