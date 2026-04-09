Sumar apoya el acto de Rufián e Irene Montero pero se niega a considerarlo un posible ticket electoral de ambos

1076216.1.260.149.20260409134438 La diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha afirmado que el acto que protagonizan este jueves su homólogo en ERC, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, es positivo para movilizar a la izquierda, aunque ha llamado a la prudencia y aconseja no ver esta charla como una posible candidatura electoral.

En rueda de prensa en al Cámara Baja, la diputada ha proclamado que todos los eventos que "tiendan a movilizar para la unidad" a su formación política les parecen "adecuados, positivos" y los apoyan, dado que Sumar ya demostró en los comicios del 23J que quiere la convergencia de todo este espacio político para revalidar un Gobierno de coalición progresista, que a su vez frene a la ultraderecha.

Martínez Barbero ha subrayado que cuando hablan de unidad incluyen a Podemos y que ya lo han demostrado en el caso de la coalición Por Andalucía, con un acuerdo en el que vuelven a converger los 'morados' con IU y Sumar.

Cuestionada por si piensa que el acto de Rufián puede suponer la presentación de un tándem electoral, como ha planteado el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, la dirigente de Sumar ha agregado que no descartan ningún escenario para armar un frente amplio, si bien ha considerado precipitado presentar este evento como el lanzamiento de un ticket electoral.

A su juicio, el acto se acota a una movilización positiva en la izquierda y a expresar un deseo de unidad de la izquierda alternativa, en lo que también trabajan IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid al revalidar su alianza para las próximas generales.

"Sabemos que hay muchas cosas que hacer antes de hablar de listas y candidaturas", ha ahondado la portavoz parlamentaria para poner de relieve que visiones sobre la unidad hay "muchas" y para armar una fórmula se concretará entre todos los actos que participen en un nuevo frente amplio.

COMUNS: RUFIÁN E IRENE, TAN VALIOSOS COMO OTROS

Mientras, el coportavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha confirmado que asistirá a la charla entre Rufián y Montero acorde con el carácter "frenteamplista" que abandera su formación política.

El diputado del grupo plurinacional ha desgranado que sin partidarios de la unidad y que los Comuns lo han demostrado en Cataluña tanto con Sumar como con Podemos. De hecho, ha recalcado que la candidatura conjunta en las últimas generales fue la más votada en Cataluña y en la provincia de Barcelona, por lo que es partidario de que esa propuesta de unidad sea mantenida e incluso "ampliada".

Aparte, Pisarello ha subrayado que ven con "interés" este movimiento y ha puesto en valor que Rufián y la exministra de Igualdad son perfiles "valiosos" en el espacio de la izquierda, como otras muchas personas citando entre ellas la exvcipresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra (Compromís).

DIPUTADO DE COMPROMÍS AVISA: NO DEJARSE INFLUENCIAR POR IGLESIAS

Mientras, el diputado de Compromís y portavoz adjunto del grupo,, Alberto Ibáñez, ha recomendado a Rufián y Montero que "no se dejen distorsionar por voces del pasado" que generan "ruido" y hablan de ellos como tándem electoral, en clara alusión al cofundador de la formación morada Pablo Iglesias.

A los dos les ha deseado suerte para su charla este jueves y esperan que sobre todo que "hablen de política", que es lo que le preocupa la gente.

"Que no se dejen distorsionar por voces del pasado. No es el momento de hablar de tándems, ni de equipos, ni de listas, sino de propuestas políticas concretas". Creo que Rufián y Irene Montero son dos personas con mucho valor para las izquierdas y que lo que tienen que hacer es hablar de vivienda, de la cesta de la compra y de lo mal que funciona los Rodalies. Cualquier otra distorsión, creo que es el momento de aprender a callar", ha exclamado.

En las redes sociales el miembro del Grupo Coordinador de Movimiento Sumar Óscar Urralburu ha escrito sobre este acto que Podemos "nació con ideas, una militancia generosa e ilusionada y cuadros formados con ambición de país". "Hoy no queda nada de eso: apenas una dirigencia narcisista y aferrada al cargo como modo de vida", ha espetado.