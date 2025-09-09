Sumar apuesta por la "asfixia económica" de Israel frente a la idea de intervención militar de un diputado de Compromís

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

El grupo no descarta en el futuro la opción de desplegar 'cascos azules', pero aboga por sanciones y presión diplomática MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha marcado como prioridad aplicar sanciones a Israel para propiciar la "asfixia económica" del Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu por su genocidio al pueblo palestino. De esta forma, esquiva la propuesta del diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, que este martes ha reclamado que el Gobierno pida a la ONU autorizar una intervención militar en Gaza, conformada por una coalición de países.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha trasladado en rueda de prensa que la estrategia del grupo plurinacional pasa ahora por la ruptura de relaciones internacionales y propiciar que, en el seno de la UE, se aplique una "emboscada económica" al primer ministro israelí, con sanciones que le disuada de continuar su ofensiva en Gaza.

"Necesitamos todas las medidas de presión diplomática y económica para acabar con este genocidio y, por supuesto, fuerzas de paz, todas las que haga falta para apoyar al pueblo palestino", ha trasladado la portavoz parlamentaria.

De esta forma, la dirección del grupo parlamentario no cierra la puerta a la posibilidad de 'desplegar cascos azules' a la zona, que sirva para lograr con su presencia que llegue la ayuda humanitaria al pueblo palestino, aunque esta opción ahora no está encima de la mesa dado que sus esfuerzos se centran en generar presión económica a Israel. En cualquier caso, rechazan cualquier despliegue militar que suponga una intervención activa o bélica.

Asimismo, detallan que Ibáñez tampoco ha elevado a debate dentro del grupo su planteamiento, aunque son conocedores de la postura del diputado de Compromís.

Durante su comparecencia, Martínez Barbero ha ahondado que las medidas que reclaman son propias de un "grupo parlamentario pacifista". Así, respaldan el paquete de medidas anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al recoger muchos de sus planteamientos, pero también creen que se pueden acometer "muchas otras".

En esta línea, ha enfatizado que ante la situación del pueblo palestino se necesitan "más países que adopten una posición valiente", que propicien la "asfixia económica al régimen criminal de Netanyahu".

La portavoz de Sumar ha reclamado la retirada permanente de la embajadora española en Israel, Ana María Salomon, que se proteja a la flotilla de activistas rumbo a Gaza por parte de los gobiernos europeos y que se incremente la presión internacional a Netanyahu.

Así, ha demandado que sean detenidos todos los responsables de la situación que padece la población gazatí que pisen suelo español, dado que los "genocidas" deben saber que no son "bienvenidos" si pisan suelo español. También exigido que no se usen las bases estadounidenses en suelo español para asistir a Israel, algo que demandan públicamente al PSOE como socio de Gobierno.

Finalmente, ha denunciado como actitud "repugnante" la postura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que acusa que con sus declaraciones negando el genocidio en Gaza pasará a la "historia de la infamia", pues solo contribuye al "blanqueamiento" de quienes "tienen las manos manchadas de sangre".

COMUNES HABLA FUERZA DE AYUDA CON CUSTODIA MILITAR, COMO IRLANDA

En cuanto a la propuesta de Ibáñez, el coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, también se ha alejado de esta idea y ha abogado por una línea más cercana a la de la portavoz del grupo parlamentario.

Así, ha respaldado la petición efectuada por Irlanda, consistente en aprobar ua fuerza de intermediación por parte de la ONU, con custodia militar si fuera necesario, para abrir un corredor que lleve ayuda humanitaria a la población gazatí.

Tampoco ha seguido la línea de Ibáñez el diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, quien ha dicho que la desconoce y no ha sido debatida por su formación.

Aparte, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, se ha desmarcado de su compañero, al subrayar que no es partidaria de la intervención militar y que esta propuesta no ha sido tratada en el seno de Compromís.

PIDEN MÁS VALENTÍA AL PSOE PARA ROMPER RELACIONES

Por otro lado, diferentes representantes del grupo parlamentario han valorado de forma positiva el paquete de medidas anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, que incorpora sus reivindicaciones, pero han demandado ir más allá y acometer la ruptura de relaciones con Israel.

La portavoz en el Congreso de Más Madrid, Tesh Sidi, ha reclamado al PSOE que tenga "más valentía" y despliegue más iniciativas, como retirar de forma permanente a la embajadora española en Tel Aviv. Y es que ha agregado que el paquete anunciado es insuficiente puesto que mantener relaciones con Israel es extrapolable a tenerlas con la "Alemania nazi" el siglo pasado.

Aparte de su propuesta de intervención militar, Ibáñez ha criticado que tras la prohibición de Israel de entrada en su país a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego no tiene sentido que no se hayan roto relaciones con Israel.

También ha pedido que el Ejército proteja a la flotilla rumbo a Gaza y que se apliquen sanciones económicas a Israel, dado que lo que está perpetrando a la población palestina es "nazismo". A su vez, Pueyo también ha defendido la ruptura de relaciones con el Gobierno de Netanyahu.

Mientras, el coportavoz de los Comunes ha calificado de "vergüenza" que se ataque con drones a la Global Sumud Flotilla y que Sánchez, si quiere "ser creíble", tiene que darle apoyo. Mientras, ha reivindicado, aparte de la ruptura de relaciones, la expulsión de Israel de todo evento deportivo o cultural.