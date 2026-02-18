Sumar arremete contra Ayuso por "dar la espalda" a las denuncias de acoso sexual en el PP tras la dimisión del DAO

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha arremetido este miércoles contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "dar la espalda" a los ediles de su partido que "denuncian casos de acoso sexual" después de conocerse la denuncia por agresión sexual contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, que ha presentado su dimisión este martes.

Hernández ha asegurado que "la protección de la víctima" es "lo primero", y ha llamado a "una reflexión" y a "tomar nota" sobre cómo ha reaccionado el Partido Popular de Madrid en el presunto caso de acoso sexual y laboral que ha denunciado una edil de Móstoles.

La dirigente de Sumar ha afirmado que la denuncia contra el número dos de la Policía Nacional "está en manos de la justicia" y tiene que seguir ese recorrido.

Hernández no ha criticado la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero ha asegurado que tendría que haber cesado al DAO si este no llega a dimitir después de que se conociera la denuncia.