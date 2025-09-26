Sumar carga contra Garamendi tras criticar a Díaz y aborda con CCOO futuras movilizaciones por la reducción de jornada

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante una reunión con la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández. - SUMAR

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha cargado contra el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, del que ha denunciado su "machismo" por las críticas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha abordado con CCOO futuras movilizaciones para reivindicar la aprobación de la reducción de jornada a 37,5 horas.

Así lo ha trasladado la formación tras la reunión que han mantenido la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y el diputado en el Congreso Agustín Santos con el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

"Hoy desde Movimiento Sumar nos hemos reunido con Unai Sordo y si en algo coincidimos es que la reducción de la jornada laboral y el control horario, por mucho que le pese al señor Garamendi, van a ser una realidad en este país", ha afirmado Hernández.

De esta forma ha reprendido al presidente de la patronal tras sostener que Díaz impulsa la tramitación urgente de la reforma del registro horario por "enrabietarse" ante la derrota del proyecto de ley de reducción de jornada en el Congreso.

Al respecto, Sumar ha afirmado que "lo que no sabe Garamendi es que esta medida está ganada en la calle" y que "sin valorar su machismo e intento de infantilizar a una vicepresidenta", le ven "nervioso con el nuevo control horario" que pretende acabar con las 2 millones de horas extra impagadas que se estiman a la semana en España.

"El señor Garamendi tiene que entender que la patronal no es la que gobierna el país. Vivimos en una democracia y la gente quiere reducir su jornada laboral y no hacer horas extra gratis, así que, lejos de ser una rabieta, lo que hace Yolanda Díaz es representar a la mayoría social, a la clase trabajadora de este país", ha afirmado Hernández.

Es más, ha recriminado que la "cultura del esfuerzo" de Garamendi solo significa en realidad la "moral del esclavo", desde su "atalaya" de cobrar 25 veces el salario mínimo interprofesional.