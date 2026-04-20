Sumar celebra que Sánchez acabe asumiendo sus postulados con la petición de suspensión del acuerdo de la UE con Israel

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa en conjunto de Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado que los postulados de los partidos de Sumar al final acaban siendo asumidos por el ala socialista del Ejecutivo, una vez que el Gobierno pedirá este martes que la Unión Europea rompa el acuerdo de asociación comercial con Israel.

En rueda de prensa conjunta con el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, en representación de los partidos presentes en el Gobierno del socio minoritario, Urtasun ha valorado positivamente esta petición que "puede encontrarse con el muro de la unanimidad" que requiere para ser aprobada, en referencia a que se requiere para salir adelante el consenso de los 27 estados miembros.

De todas formas, ha opinado que hay "margen de acción" para que pueda salir adelante algunos aspectos de la reclamación de España de suspender el pacto de colaboración con Israel si se llega a una mayoría cualificada. En cualquier caso, ha ensalzado que la postura del Gobierno en el seno de la UE será de firmeza a la hora de terminar con el acuerdo comercial con el país hebreo.

"Nos alegramos de que una petición que lleva desde hace mucho tiempo haciendo en nuestro espacio político ahora se corresponda con una petición del Gobierno de España, lo cual creemos que es extremadamente positivo porque demuestra, una vez más, que las ideas que nacen en este espacio político son cada vez más mayoritarias, no solo en España sino a nivel internacional", ha presumido el ministro de Cultura durante su comparecencia.

También ha puesto de manifiesto que los postulados de Sumar son cada vez "más hegemónicos" y son aceptados incluso por la "·familia socialdemócrata".

Asimismo ha recalcado que Sumar pidió durante meses que la embajadora de España en Tel Aviv fuera retirada y que eso al final ocurrió, por lo que las relaciones diplomáticas están ahora "absolutamente rebajadas".