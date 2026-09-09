Sumar cree que los informes sobre Ceuta "evidencian" que las autoridades marroquíes "bajaron los brazos"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, en la sala Mariana Pineda, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La co-coordinadora de Sumar Verónica Barbero ha afirmado que los informes sobre la entrada masiva de personas en Ceuta desclasificados este miércoles demuestran que las autoridades de Marruecos "bajaron los brazos" y ha instado a "repensar" las relaciones con Rabat.

En unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la dirigente de Sumar ha valorado la desclasificación como un "ejercicio de transparencia realizado por el Gobierno" y ha defendido que la lectura de los documentos "evidencia lo que llevamos diciendo desde el primer día: las autoridad marroquíes bajaron los brazos".

"Por eso la externalización de fronteras de la UE es una política fallida. Porque provoca que terceros países puedan chantajearnos con este tipo de acciones poniendo en peligro la vida de miles de personas", ha enarbolado Barbero.

En este punto, ha reclamado "repensar nuestra relación con Marruecos" para no permitir que "situaciones de este estilo vuelvan a suceder".

Por último, ha solicitado que, tal y como pide la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "se actúe de forma urgente" y que se traslade a la península a las personas migrantes que todavía están en Ceuta para poder estudiar su situación "con todas las garantías".