Sumar critica el tono de Sánchez con sus socios y lamenta que no ofreciera un "cambio de rumbo" con medidas concretas

Archivo - El diputado de Sumar, Enrique Santiago, atiende a los medios durante el acto del 40 Aniversario de Izquierda Unida, en el anfiteatro de la sede de UGT, a 25 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reafirmado este jueves su decepción con el contenido de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso y le critican que se equivocó al arremeter contra varios de sus aliados parlamentarios y no ofrecer un cambio de rumbo para final de legislatura basado en medidas sociales y anticorrupción.

La portavoz parlamentaria del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que a Sánchez le tocaba "trascender" el 'Y tú más' y apostar fuerte por una hoja de ruta de "transparencia democrática" y de avances en vivida y derechos sociales.

En cualquier caso, ha augurado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, que "va a haber un cambio de rumbo" y que ya han visto "algún cambio de actitud" en el PSOE a alguna ley que impulsa Sumar tras la comparecencia de Sánchez. De esta forma, ha garantizado que el Gobierno va a continuar porque es "irrenunciable" conseguir avances como la reforma del registro horario.

Posteriormente, ha admitido que le hubiera gustado del presidente algún anuncio y que tienen que venir a la cámara medidas de regeneración democrática al Congreso, forzando también a Junts y PP a retratarse. En cuanto a la dureza que empleó Sánchez con varios socios, Martínez Barbero ha manifestado que no es la primera vez que chocan las dos alas del Ejecutivo y que ya ha ocurrido en materia de vivienda.

"Somos sinceras y leales pero no vamos a hacer como no pasa nada cuando tenemos que estar empujando todo el rato las políticas que se hacen en el Gobierno de coalición", ha remachado.

EL PSOE NO ESTÁ PARA DAR LECCIONES

A su vez, la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha insistido en los pasillos del Congreso que Sánchez perdió ayer una oportunidad de anunciar qué normas va a desplegar y ha calificado el tono con los aliados parlamentarios, dado que el PSOE no está para "dar lecciones".

Mientras, el portavoz de Justicia del grupo plurinacional y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha demandado también en que el PSOE debe realizar una auditoría interna para prevenir y adelantarse a posibles problemas.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Santiago ha afirmado que en el debate "faltaron muchas medidas para combatir la corrupción" y ha defendido que no sólo es necesario implementar las medidas acordadas hace un año, sino sacar adelante otras iniciativas.

Entre ellas, ha citado la ley propuesta para regular las actividades de los expresidentes, concluir la tramitación de la ley de 'lobbies' y aprobar otras normas incluidas en el calendario legislativo, como la reforma del Código Penal para acabar con los delitos de libertad de expresión, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza', y la ley de nacionalidad para los saharauis, sobre la que ha señalado que ayer se dio "un paso importante" para despejar los últimos escollos.

"Merecerá la pena apurar esta legislatura para sacar adelante leyes, normas, medidas que mejoren la vida de la gente y eso es lo que faltó ayer en el debate", ha señalado el parlamentario de Sumar, quien ha sostenido que el presidente del Gobierno debía haber sido "mucho más claro, mucho más incisivo" y haber aportado "muchas más propuestas".

En este contexto, ha recordado que Sumar pidió hace ya un año al PSOE que realizara una auditoría interna para "prevenir y adelantarse" a posibles problemas que pudieran surgir. "Lo que no queremos es volver a oír al presidente del Gobierno en tribuna diciendo que qué pena que desconocía problemas que luego han saltado a la opinión pública", ha advertido.

RECHAZO AL TONO EMPLEADO CON PODEMOS Y ERC

Preguntado por el tono utilizado por Sánchez con sus socios parlamentarios, Santiago ha indicado que no entra a valorarlo porque "son cuestiones de índole personal", aunque el diputado de Compromís adscrito al grupo, Alberto Ibáñez, sí ha recriminado al presidente que se dedicara a arremeter contra portavoces de partidos aliados como Gabriel Rufián (ERC), Ione Belarra (Podemos) y la propia Verónica Martínez (Sumar).

Bajo su criterio, Sánchez se equivocó porque esperaban "más explicaciones tanto de la corrupción que afecta al PSOE como medidas para combatir el lawfare". De hecho, apreció al jefe del Ejecutivo "nervioso" e "imitando" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando se mete con Junts y el PNV.

LO DE ZAPATERO, "UNA SORPRESA DESAGRADABLE"

Preguntado por los últimos detalles de negocios internacionales que se desvelan en los audios publicados del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el diputado ha señalado que no les sorprende porque, precisamente, "la falta de regulación hace que todos los expresidentes tengan no una actividad clara".

No obstante, ha reconocido que las actividades de Zapatero que se están conociendo han supuesto para ellos "una sorpresa muy desagradable".

En todo caso, el portavoz ha señalado que lo que hay que preguntarse es dónde establecen los tribunales "la línea roja" entre lo que para otros exjefes del Ejecutivo como José María Aznar o Felipe González son consultorías y lo que para otros "parece ser que es tráfico de influencias".

A su vez, Ibáñez ha reafirmado que Zapatero tiene que dar muchas explicaciones y ha insistido en que un expresidente no puede ser "lobbista ni comisionista". Eso sí, ha censurado que se filtren mensajes suyos que no tienen ninguna relevancia penal. Mientras, Vidal ha agregado que las informaciones que salen sobre el expresidente son graves.