Sumar decide rechazar el decreto ley de 'lobbies' en el Congreso y expresa su malestar con el PSOE

(i-d) El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, y el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, al inicio de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso d - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha decidido votar en contra a la convalidación en el Congreso del decreto ley sobre el registro público y obligatorio de grupos de interés o 'lobbies', mostrando así su malestar con la actitud del ala socialista del Gobierno sobre esta norma.

Fuentes del grupo parlamentario han subrayado que estuvieron debatiendo su posición y que al final han decidido oponerse a la medida en vez de abstenerse, postura que también se barajó.

En el seno del socio minoritario del Ejecutivo remarcan que así van a visualizar su enfado con la falta de actitud negociadora del PSOE y del Ministerio de dirige Óscar López respecto a este texto normativo. Concretamente, alertan que el texto puede perjudicar a los sindicatos y ser muy contraproducente en materia de la negociación colectiva. "Es una locura", ahondan las mismas fuentes pese a que el ministro de Transición Digital ha negado ese extremo al recalcar que los agentes sociales no se verán afectados.

SEMANA DE CHOQUES ENTRE SOCIOS

Se da la circunstancia de que los socios de Gobierno se dividieron también este miércoles al abstenerse el PSOE de la proposición de ley de Sumar para prohibir la compra de pisos a fondos buitre.

También han chocado recientemente respecto a la ampliación del aeropuerto de El Prat, al mostrar los ministros de Sumar su rechazo al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), un plan aprobado este martes con el Consejo de Ministros que han tildado de "absurdo" por comprometer inversiones sin garantías y por impulsar "más emisiones y más presión turística".