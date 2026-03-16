Sumar defiende que la izquierda debe reaccionar con un proyecto "ganador y de reencuentro" para ir a la "ofensiva"

1069445.1.260.149.20260316153348 La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre (i), la ministra de Sanidad, Mónica García (2d), el coordinador federal de IU, Antonio Maillo (2i), la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández (c), y el ministro de Cultura, Ernest - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha reivindicado que la izquierda alternativa tiene que propiciar un espacio de "reencuentro" entre todas las organizaciones como reacción al varapalo de los comicios del 15M y ha reivindicado que junto a sus aliados ya impulsa un proyecto "ganador".

A su juicio, el tiempo de la reflexión de las organizaciones políticas "llega a su fin" y todas las organizaciones tienen que reorganizarse para "salir a la ofensiva" con un sujeto político que permita revalidar un tercer gobierno de coalición.

En rueda de prensa este lunes en Madrid ha subrayado que el resultado en Castilla y León es "malo" y "duro" para su formación, que concurrió junto a IU, y para la izquierda en general al quedarse sin representación en el parlamento autonómico tanto ellos como Podemos.

En todo caso, Hernández ha diagnosticado que la respuesta a este golpe electoral es seguir el "mandato del pueblo progresista del país" y conformar un proyecto "ambicioso", que "ilusione" con "capacidad de movilizar" como también apela el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Y en esa tarea ha reivindicado la revalidación de la alianza electoral entre Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid. "Necesitamos articular más procesos de reencuentro para ser competitivos", ha diagnosticado para desgranar que la mera apelación a la unidad no basta.

EN ANDALUCÍA YA HAN MOSTRADO SU AFÁN DE UNIDAD

Cuestionada sobre si las elecciones en Andalucía cambiarán el panorama de alianzas en la izquierda, que también se dirige a la fragmentación en esos comicios, la dirigente de Sumar ha subrayado que esa materia es competencia de Sumar en Andalucía, que es coherente con el mandato general de impulsar las candidaturas más amplias posibles.

Es más, ha subrayado que Movimiento Sumar siempre ha defendido la necesidad de "ensanchar el espacio" y lograr fórmulas de acuerdo entre todos los actores políticos.

"Hay que hacer una propuesta de mirada larga", ha insistido para recalcar que su principal preocupación es que PP y Vox ganen las elecciones generales, convencida de que si los líderes de ambas formaciones, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, estuvieran ahora en Moncloa la "foto de las Azores se repetiría" y España estaría en una guerra "ilegal".

PODEMOS TIENE QUE REFLEXIONAR

Fuentes de Sumar han apuntado que las elecciones en Castilla y León obligan a Podemos a hacer una reflexión sobre su rumbo político tras obtener solo un 0,7% del electorado. Es más, señalan que de seguir con su actual estrategia tiene difícil obtener escaños por Madrid en las elecciones generales.

Por otro lado, creen que el 'No a la guerra' ha movilizado sobre todo a los simpatizantes del PSOE pero también en el resultado de los socialistas influyen que su candidato Carlos Martínez fue alcalde de Soria, donde se ha concentrado principalmente la subida.

