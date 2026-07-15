Sumar denuncia que la Justicia actúa "más allá de sus competencias" y está intentando "tumbar" al Gobierno

El coportavoz de Verdes Equo, José Ramón Becerro, las cocoordinadoras de Movimiento Sumar, Verónica Barbero y Rosa Martínez, la coportavoz de Verdes Equo, Mar González, y la copresidenta del Partido Verde Europeo, Vula Tsetsi. - EUROPA PRESS

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cocoordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha acusado a "la Justicia" de ir "más allá de sus competencias" y estar intentando "tumbar" el Gobierno.

Tras una reunión este miércoles con dirigentes del Partido Verde y el Partido Verde Europeo en el 'Café de l'Institut français', Barbero ha recalcado el descuerdo de su partido con la pena de nueve años de inhabilitación impuesta a David Sánchez.

En consecuencia, la portavoz de Sumar se ha mostrado crítica con la sentencia, afirmando que "carece de fundamento jurídico" y de "parecer escrita previamente".

"La sentencia del hermano de Sánchez vuelve a poner de manifiesto que hay determinados poderes que van más allá de sus competencias e intentan tumbar a este gobierno, una sentencia que carece de fundamento jurídico para llegar a una sentencia que parece escrita previamente", ha denunciado.

También ha manifestado su desacuerdo con el procedimiento judicial: "Esperemos que la Justicia a partir de ahora se comporte como tal, en este procedimiento y en tantos otros".

CONVERSACIONES CON EL PARTIDO VERDE

Por otra parte, Movimiento Sumar renovó este sábado las caras visibles del partido con la elección de Verónica Barbero y Rosa Martínez para encabezar la candidatura para los comicios autonómicos y municipales de 2027.

Así, la cocoordinadora de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, tras la reunión con el Partido Verde en el 'Café de l'Institut français', ha destacado el objetivo de "revalidar" el gobierno en una nueva coalición progresista de cara a unas futuras elecciones autonómicas y municipales.

Posteriormente, la representante de Verdes Equo en Sumar, Mar González, ha subrayado la necesidad de "fortalecer" los espacios verdes, haciendo alusión a las olas de calor y al incendio en Los Gallardos (Almería).

"La emergencia climática no es algo abstracto, convive en nuestro día a día cuando una persona mayor no puede climatizar su casa o cuando una familia tiene que pensar si enciende o no el aire acondicionado", ha dicho.

También han ido en esta dirección las declaraciones tras la reunión de la copresidenta del Partido Verde Europeo, Vula Tsetsi, que ha mostrado su preocupación por crear soluciones ante las "amenaza climática", mezclando "justicia climática y justicia social".

"No sabemos exactamente dónde nos llevarán estas olas de calor, pero a día de hoy tenemos más de diez mil muertos en las últimas semanas", ha declarado.

Por último, el coportavoz del Partido Verde, José Ramón Becerra, ha expresado su "ilusión" por unir fuerzas con Movimiento Sumar para "dar una alternativa que realmente movilice al electorado progresista, verde y de izquierdas".